“Etna in scena”: a Zafferana grande attesa per la Banda Musicale della Marina Militare e Finley

Un vero e proprio successo di pubblico per gli spettacoli, anche di questo week end, di Etna in Scena, la rassegna estiva promossa dall’amministrazione comunale di Zafferana Etnea che, anche quest’anno, continua ad emozionare il pubblico, proveniente da tutta la Sicilia e non solo. Le performance continuano ad incantare il pubblico, regalando serate indimenticabili sotto il cielo dell’Etna: “una rassegna che sta dando emozioni e grande musica”.

Sempre al Teatro Falcone Borsellino di Zafferana Etnea, successo per California e Fausto Lama, ovvero Coma Cose, che hanno incantato il pubblico, soprattutto per “Cuoricini”, già certificato disco di platino arrivato al primo posto della classifica EarOne.

I Coma_Cose Live 25 si sono esibiti dal vivo con i loro ultimi successi. In scaletta anche “La Gelosia”, il nuovo singolo che fonde malinconia e leggerezza con l’inconfondibile poetica che da sempre caratterizza Fausto e California.

Attesa per lunedì 28, la Banda Musicale della Marina Militare che, a vele spiegate, ci condurrà in una emozionante viaggio musicale alla scoperta di un repertorio che attraversa epoche e generi differenti. Alla direzione, dal 2000, il Capitano di Vascello Maestro Antonio Barbagallo, illustre concittadino di Zafferana Etnea.

Il 2 agosto, in scena Finley, con “Tutto è possibile in tour 2025”, unica data in Sicilia. La band, nata nel 2022, ha collezionato dischi di platino, tour internazionali e premi come il Best Italian Act agli MTV EMA.

Oltre 50 appuntamenti, per due mesi di spettacoli, da luglio fino a settembre.

Ecco i prossimi appuntamenti da non perdere:

* Concerto della Marina Militare – 28 luglio

* Gianluca Gotto – 29 luglio

* Giuseppe Castiglia e Salvo La Rosa – 30 luglio

* Finley – 2 agosto

* Carmelo Caccamo – 3 agosto

* Willy Peyote – 5 agosto

* Cristiano De André – 12 agosto

* Manuel Agnelli – 13 agosto

* Gatto Blu – 17 agosto

* Mandrake – 18 agosto

