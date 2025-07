ESTATE 2025 A GANGI: tornano gli eventi dell’attesissima estate gangitana.

Condividi questo articolo?

Come ogni anno, tornano gli eventi dell’attesissima estate gangitana. A partire da sabato, prossimo e fino a settembre è stato predisposto un fitto calendario che accontenta tutti i gusti e tutte le età. Si inizia sabato con “Happy One Accantunera”, start ore 22, piazza del Popolo, Dj Set con Modena Monaco. Il 31 luglio il sagrato del Santuario dello Spirito Santo ospiterà “Symphonic Band” concerto bandistico a cura delle associazioni musicali, Santa Cecilia di Gangi e Giuseppe Verdi di Petralia Soprana. Il Primo agosto, in occasione dei 40 anni dell’Ottica Farina, spettacolo comico con Claudio Casisa a seguire Dj Set appuntamento in piazza del Popolo.

Il Forum Giovani, il 2 agosto, propone”Forum Summer Fest 2025” tutto in una notte con divertimento e tanta musica. Del ricchissimo carnet di eventi spazio anche all’inclusione sociale con la quarta edizione “Il suono oltre le barriere”(3 agosto) promosso da “Dimensione Uomo”. Dal 4 al 10 agosto è prevista l’edizione 60 della Sagra della Spiga e Festa dei Burgisi a cura della Pro Loco(con programma a parte).

Da venerdì 8 a domenica 10 agosto “Il contratto” Un’arte antica, sagra conviviale che sigilla ghiotti accordi e digeribili amori”, a cura del Circolo Mazzini(evento a pagamento dalle ore 9 alle 13). Il 12 agosto, in piazza del Popolo, ore 21.45, selezione ufficiale concorso nazionale Miss Italia( in collaborazione con Piscitello Preziosi). Dal 13 al 15 agosto incursione musicale con i concerti, in piazza del Popolo, start ore 21.45, in ordine di: Francesco Anselmo, Omaggio a Battiato e Franima. Sarà tutta da vivere la Notte Bianca prevista per il 16 agosto con calendario a parte. Il 17 agosto,spazio alle risate, il cabaret di Ernesto Maria Ponte in “3,2,1..Boomer” mentre il 18 agosto Fuoriprogramma “Balla un po’ tour” concerto in piazzetta Zoppo di Gangi. Il 18 agosto Camminata nel Borgo, passeggiata no stop lungo il centro storico, e il 19 agosto presentazione della squadra di calcio ASD Gangi. Attesa per il concerto (a pagamento) del 21 agosto, ore 22, in piazza del Popolo di Mario Incudine e Orchestra La Corelli.

Dal 22 al 24 agosto “Cover Fest” in collaborazione con Drink Hous Pub (calendario a parte). Dal 25 al 26 Avisiadi a cura dell’Avis. Il 28 e 29 agosto la Compagnia OtqA/Casa teatro presenta due spettacoli di Santi Cicardo, con inizio alle 21.30 in Piazza del Popolo.

Il 30 agosto “A passo con la storia” sfilata equestre ai piedi del Borgo(contrada Difisa) a cura associazione Ippica Madonita. Si chiude il 31 con il Silent Party (Bar Accantunera). Una “coda di eventi” programmata anche in settembre ed ottobre prevede i festeggiamenti in onore di San Leonardo e Vivere in Assisi e la Mostra Mercato Agro-Zootecnica con calendario a parte. Il programma degli eventi include anche saggi di danza, eventi per i più piccini ma anche la presentazione di libri e l’apertura di varie mostre di pittura e fotografiche.

“Gangi si prepara a vivere un’estate intensa, partecipata, un cartellone di eventi quello promosso dall’Amministrazione Comunale che da giugno a settembre trasformerà il centro storico, e non solo, in un teatro a cielo aperto. Questa non è una semplice rassegna estiva: è un progetto collettivo, un invito alla comunità a ritrovarsi attraverso la cultura, l’arte il divertimento e la musica. – dichiarano il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello e l’assessore allo sport e spettacolo Stefano Sauro – le proposte sono tante e diversificate per incontrare il gusto di più persone. Ringraziamo chi ha collaborato e contribuito nella redazione e programmazione degli eventi, un ringraziamento a Regione Sicilia, Città Metropolitana, Proloco, Enel Green Power, BCC delle Madonie, Simegas e alle varie associazione e privati che ci hanno supportato e sostenuto”.

