Esce per SEED Selvatiche Edizioni “Ogni passo è la meta”, il nuovo libro di Laura Bonelli

Nove racconti liberamente ispirati allo zen e alla cultura giapponese. Nove passi verso la meta, nove mete. Nove viaggi,dall’epicentro di sé, in una spirale che torna al se, una ricerca della sincronicità con il tutto; nove passi folli, un gioco continuo tra luce e oscurità, che porranno domande e lasceranno l’assenza, riconnettendoci con l’universo. Nove passi di trasformazione, di accettazione, di alienazione: perché la meta non è l’arrivo, ma il viaggio stesso.

In questo tempo assordante in cui tutto sembra volerci distrarre, questi racconti rappresentano il desiderio di andare oltre al frastuono e all’inquietudine, per provare a trovare un piccolo spazio interiore di silenzio.

Ci ricorda che da qualche parte, nascosto nel cuore umano, c’è un luogo chiamato Bellezza, Serenità e Verità. Desideriamo tutti trovare la guarigione dall’abuso e dalla contaminazione della nostra società nei silenziosi recessi della nostra innocenza smarrita. (dall’introduzione di Joshua Sinclair)

Laura Bonelli: Milanese trapiantata in Emilia-Romagna, si è diplomata alla Civica Scuola di Cinema di Milano. Ha lavorato in teatro in qualità di regista e assistente alla regia e per tre anni ha tenuto corsi di teatro ai detenuti all’interno del carcere di Como. Fitopreparatrice, si è diplomata con una tesi dedicata alla medicina di Ildegarda di Bingen.

Ha pubblicato diversi racconti in antologie e ha collaborato con alcune testate giornalistiche. Ha vinto il premio Arpalice Cuman Pertile dedicato alla letteratura per ragazzi nella sezione teatro con il testo “La città che aveva perso le idee”. Si occupa dell’ufficio stampa del festival cinematografico Parma International Music Film Festival. Ha pubblicato per Graphofeel Editore “Piccole storie dei sette giorni”, “Fornelli metafisici” e “Ricettario patafisico”. Per Babbomorto Editore la plaquette “Elogio del ruttino”. Per la collana Coup de Foudre di Aulino Editore il racconto per bambini “Le lacrime di Ra”. Per Graphe.it “Il giorno di Natale”. Coordina il blog Voce Blu. È nello staff organizzativo del Premio letterario Città di Salsomaggiore e del Parma International Music Film Festival.

