Domani, 5 luglio è di scena la “Toscanini Jazz Orchestra”

La big band di 23 elementi diretta dal M° Giacomo Tantillo si esibirà al Parco Comunale di Piazza Pertini / Via Bellini 57 a Sant’Agata Li Battiati

Inizia con “il botto” il Battiati Jazz Festival, giunto alla sua XI edizione e inserito nelle iniziative culturali estive del comune di Sant’Agata Li Battiati guidato dal Sindaco Marco Nunzio Rubino, coadiuvato dall’assessore alla Cultura Massimo Fazio, organizzato dall’Associazione Musikante con la Direzione Artistica del M° Antonio Petralia.

Domani, sabato 5 luglio alle 21 con ingresso libero sarà di scena la Toscanini Jazz Orchestra, big band di 23 elementi diretta dal M° Giacomo Tantillo. Per inaugurare in grande il cartellone, straordinaria la location, presso il Parco Comunale di Piazza Pertini con ingresso da Via Bellini 57.

La “Toscanini Jazz Orchestra”, costituita da studenti delle Scuole di Ottoni e del Dipartimento Jazz del Conservatorio di Musica “Arturo Toscanini” di Ribera (AG), è nata da un progetto proposto e realizzato dal M° Giacomo Tantillo, Artista Yamaha di fama internazionale nonché docente dei Corsi Accademici di Tromba e Tromba Jazz, che ne cura la direzione.

Protagonisti, in qualità di Solisti e Musicisti d’orchestra, sono i giovani e giovanissimi studenti del Conservatorio, affiancati da alcuni docenti del Dipartimento Jazz dell’Istituto, tra i quali il noto pianista jazz Angelo Di Leonforte, che vanta già importanti produzioni e recenti collaborazioni con Artisti di chiara fama come Paolo Fresu, Paolo Damiani, Fabrizio Bosso, Javier Girotto, Enrico Pieranunzi, etc.

Ha conseguito prestigiosi premi in Concorsi Nazionali, nonché partecipazioni a importanti Festival quale il Sicilia Jazz Festival ed eventi di rilevanza Nazionale ed Internazionale patrocinati dalla Commissione Europea, dal Ministero Italiano della Cultura e dalla Regione Siciliana sotto l’egida del Ministero dell’Università e della Ricerca.

Il programma comprende brani di differenti stili del repertorio jazzistico e di rinomati autori che hanno fatto la Storia del Jazz.

Musiche di: Miles Davis, Arturo Sandoval, Benny Golson, Richard Rodgers, Kenny Dorham, Bob Mintzer, Chuck Mangione e tanti altri.