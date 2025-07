DISÍU, un brano Latin-Jazz chiude l’Ep “SicuLatina” di EMAN

Condividi questo articolo?

di Giuseppe Proiti

Il 18 Luglio 2025 è la data di uscita fissata dall’etichetta Veneta Sorry Mom per l’uscita del quarto e ed ultimo singolo dal titolo “DISÍU” del cantautore siciliano Emanuele Pavano in arte EMAN. Grande attesa per questo nuovo brano dato il grande successo di pubblico e critica per i primi tre singoli già usciti: “L’Amuri è Assenza”, “Sicula Samba”, “Gira vota e furría”.

Successo confermato da due premi prestigiosissimi dati all’artista nel 2025, parliamo del “Premio Sicilia” ricevuto il 28 Giugno a Noto (Palazzo Nicolaci) con la seguente motivazione: <<per l’originalità della proposta musicale nella valorizzazione del patrimonio linguistico Siciliano>> e Premio Amicorti iff (settima edizione) : <<Best Singer and Composer Amicorti iff 2025>>.

Pubblicità

EMAN è reduce di un’esperienza straordinaria come primo cantautore e artista musicale a salire sul palco internazionale del Festival Internazionale del Cinema d’Autore Indipendente che si è svolto a Roccaraso (Abruzzo) dal 23 al 28 Giugno 2025. L’artista, oltre ai brani del suo Ep, ha cantato una canzone diventata l’inno del Festival, “INNO ALL’UMANITÁ, un messaggio di pace e speranza in un momento storico così tragico. L’Inno è stato cantato da EMAN insieme a star del calibro di Al Sapienza (noto attore de I SOPRANOS cantante e intrattenitore newyorkese), Deborah Rennard (attrice nella famosa serie Dallas dal 1981 al 1991, cantante e ballerina americana) e Victor Gonzalez , noto attore messicano di cinema e soap opera.

Il debutto di “DISÍU” che in Italiano significa “Desiderio”, un brano di genere Latin – Jazz è previsto sul palco di un importante evento siciliano: PRT (Premio radio-televisivo, Sicilia) che si terrà in piazza Duomo a Belpasso (CT) , il 27 Luglio alle ore 21:00, dove verranno premiati i programmi radiofonici e televisivi che hanno avuto il più alto indice di gradimento nell’anno 2024/2025. L’evento è ideato e presentato da Ettore Tortorici sul palco con la presentatrice Paola Parisi che lo collabora. Il brano di EMAN, “DISÍU” aprirà il Gran Galà PRT (Premio Radio-Televisivo 2025).