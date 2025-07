DILETTA: dal 25 luglio in radio e in digitale il singolo d’esordio “FINESTRA”

Condividi questo articolo?

Sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “FINESTRA”, il primo singolo di DILETTA.

“Finestra” è un brano che racconta la fine di una storia d’amore, una delusione che persiste anche quando l’altro se ne va, e di come ogni dettaglio (una canzone o un piano) possa diventare il riflesso di ciò che è stato. Scritta di recente, ma ispirata ad un momento in cui la ferita era ancora fresca, la canzone esprime la difficoltà di lasciar andare chi ha lasciato un segno profondo, ma anche il coraggio di dire basta ad una relazione che ha generato confusione, rifiuto e insicurezza. L’autrice sottolinea anche l’indifferenza degli altri di fronte al suo dolore. In questo contesto, la protagonista trova la forza di rialzarsi da sola e riapre la finestra per far entrare, finalmente, la luce.

Biografia

Diletta Carrozzino in arte Diletta, è una cantautrice e studentessa di economia aziendale di 22 anni. Ha iniziato a coltivare la passione per il canto all’età di 7 anni, proseguendo con dedizione fino ai 17 anni, quando ha interrotto temporaneamente. Dopo due anni, ha ripreso gli studi presso la RC Voce e Produzione, scuola di alto perfezionamento canoro fondata da Cecilia Cesario e Rosario Canale. Nel corso degli anni, ha accumulato esperienza attraverso partecipazioni a vari concorsi ed esperienze musicali, che l’hanno plasmata come artista. La musica rappresenta per lei la parte più profonda di sé stessa, un luogo sicuro dove può esprimere liberamente la sua identità.

