Condividi questo articolo?

DIARIO DI MESSINA 43 Ottantaduesimo anniversario dei bombardamenti su Messina di Calogero Centofanti

Ricorrendo questo mese il doloroso ottantaduesimo anniversario dei martellanti bombardamenti, effettuati su Messina dai quali motori anglo americani, si rievoca, attraverso il diario di quella terribile stagione, redatto dal valente giornalista Enzo Verzera, il buio pesto della tragedia. Essa, oggi, ci fa rivivere le stesse sensazioni che subiscono cittadini dell’Europa e del Mediterraneo per una guerra senza fine. Sia questa occasione per richiamare ancora una volta l’abilità della diplomazia, perché i costruttori di pace non possono dimenticare come l’Europa della civiltà sia stata nei secoli anche matrice di speranza e di armoniosa solidale convivenza civile nel progresso socio economico.

DIDASCALIA FOTO: Messina: Memoria e Speranza per un’Europa di Pace

Pubblicità

Ricordando l’ottantaduesimo anniversario dei dolorosi bombardamenti su Messina, questa immagine evoca il buio della tragedia. Oggi, mentre guerre senza fine affliggono l’Europa e il Mediterraneo, riaffermiamo l’urgenza della diplomazia. Che questa memoria sia un monito e un richiamo all’Europa, matrice di speranza e convivenza solidale, per costruire un futuro di armonia e progresso.