DALÎLAH: in radio “HAVANA” il nuovo singolo

Sarà in rotazione radiofonica “Havana”, il nuovo singolo di Dalîlah disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 10 luglio.

“HAVANA” racconta la storia di una, ma in realtà racconta la storia di molte, di troppe. Questo brano nasce da un racconto di una ragazza scappata dal suo paese per cercare una vita migliore. Dentro al suo cuore, il desiderio di ritornare nel suo mare, nella sua terra e fra le braccia della madre. Il brano ha un testo malinconico, ma accompagnato da sonorità accattivanti e sensuali. Le chitarre avvolgono il brano in un’ondata latineggiante, ormai presente anche negli ultimi brani dell’artista, insieme al ritmo delle percussioni che fanno muovere il corpo. Aproposito del nuovo singolo: “Scrivere HAVANA è stato intenso, non è la prima volta che scrivo la storia di qualcun’altra, ma è la prima volta che la pubblico. Mentre scrivevo mi rendevo conto che non è la storia di una, ma di tante, di troppe. Mi sono catapultata a Cuba, una realtà che da turista può essere fantastica, ma raccontata da un’altro punto di vista può essere davvero diversa. Da li la mia testa ha iniziato a viaggiare, ad immaginare, la vita di questa ragazza, i pensieri, i sogni, le ambizioni e la voglia di tornare a casa, da sua madre senza più pausa che qualcuno le possa fare del male. Scrivere questo brano è stato un viaggio, anche ora quando la canto ogni frase ha delle immagini precise nella mia testa. Spero che questo brano vi faccia ballare, ma anche riflettere.”

Biografia

Dalîlah è una cantautrice con la testa tra le nuvole, nata ad Arzachena (Costa Smeralda) e cresciuta viaggiando per il mondo alla ricerca di sé stessa. Ha vissuto in Irlanda e in Australia, dove ha iniziato a scrivere i suoi primi testi e ha scoperto l’esigenza di comunicare attraverso la musica. Nel 2016, fa la sua prima esibizione sul palco di XFactor, ricevendo il supporto e l’incoraggiamento di Arisa e Manuel Agnelli. Attualmente vive tra Milano e la Sardegna, suona ukulele e chitarra, produce le demo dei suoi brani e scrive canzoni che raccontano sé stessa, la quotidianità e i suoi continui viaggi nell’”astronave” della sua mente, con uno stile autentico e diretto.

Nel 2021, è stata notata da Amici e da Spotify, entrando nelle playlist editoriali come New Music Friday, EQUAL Italia, Scuola Indie e Caleido. Il suo sound fonde sonorità elettroniche, sfumature vintage e latine, accompagnate da melodie accattivanti e una voce calda e a tratti malinconica. I suoi testi, influenzati dalle esperienze nazionali e internazionali, raccontano storie universali di incertezze, amori finiti, tempeste emotive e notti insonni, sempre con verità e ironia, celando la malinconia sotto la spensieratezza delle melodie. Dalîlah ha calato numerosi palchi, suonando prima dei The Kolors e Capo Plaza alla Trentino Music Arena, al Ateneika Festival di Cagliari, a Jesolo, Milano, Roma e in molte altre città. Ha portato la sua musica anche in TV, con apparizioni su Rai e Rai Radio 2. Oltre alla musica, è appassionata di moda, fotografia e sport.

Nel 2025 pubblica i brani “Occhi neri” e “Bossa”. Nella primavera 2025 ha partecipato al programma tv “Like a star” in onda sul NOVE condotto da Amadeus.

Il 13 luglio si esibirà ad Olbia in occasione di RDS Summer Festival.

