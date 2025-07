Cronoscalata Giarre Montesalice Milo. La Scuderia Giarre Corse conquista il titolo scuderie.

Condividi questo articolo?

Il bilancio della 26ª Cronoscalata Giarre Montesalice Milo – Memorial Isidoro Di Grazia è estremamente positivo. L’edizione 2025, svoltasi in condizioni meteo ideali, ha regalato una gara avvincente, densa di emozioni e colpi di scena, confermandosi tra gli appuntamenti motoristici più attesi e seguiti della stagione. A brillare in particolare è stata la Scuderia Giarre Corse, che ha conquistato il primo posto nella classifica scuderie, grazie alle eccellenti performance dei suoi piloti. A guidare la squadra il patron della manifestazione Orazio Maccarrone, protagonista di una prova straordinaria che lo ha visto piazzarsi al quarto posto assoluto. A completare il trionfo della scuderia, il settimo posto di Concetto Maria La Spina, e le ottime prestazioni di tutti gli altri piloti del team, che hanno contribuito in modo determinante al successo finale.

Si tratta della seconda vittoria consecutiva per la Giarre Corse, dopo il successo nella classifica scuderie alla recente Catania – Etna, a conferma del valore, della costanza e della solidità del gruppo, che si conferma dominatore delle due più importanti gare etnee. “Siamo davvero orgogliosi di questo risultato – ha dichiarato Orazio Maccarrone, presidente della Scuderia Giarre Corse – Vincere a casa nostra, in una manifestazione che organizziamo con tanto impegno, ha un sapore speciale. Ma la soddisfazione più grande è vedere la scuderia crescere, con piloti competitivi, appassionati e uniti. Questo successo è di tutti loro. È il frutto di un lavoro costante e della passione che ci lega profondamente a questa gara e al nostro territorio”. Una vittoria che suggella una manifestazione gestita con grande attenzione sotto ogni aspetto: tecnico, sportivo e organizzativo. E che rilancia con entusiasmo la sfida per il futuro.

