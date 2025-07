CRISTINA BONAN: in radio “IL PESO DELL’AMORE” il nuovo singolo

Condividi questo articolo?

Sarà in rotazione radiofonica “IL PESO DELL’AMORE”, il nuovo singolo di CRISTINA BONAN, già disponibile sulle piattaforme digitali dal 4 luglio.

“Il peso dell’amore” è un brano che descrive la solitudine che si prova alla fine di una relazione, quando i ricordi dei piccoli gesti e della vita condivisa riaffiorano. Un’atmosfera nostalgica e quasi rassegnata evoca immagini e momenti del passato, che rimarranno indelebili per entrambe le persone coinvolte. La difficoltà più grande è riuscire a riprendere in mano una vita ormai quasi dimenticata, a mettere da parte i ricordi e le emozioni legate a quella relazione, per dover ripartire da zero, in mezzo ad un senso di perdita e disorientamento. La fine di un amore ci fa sentire smarriti senza l’altro e, piano piano, ci fa rendere conto che è necessario ripartire, per poter tornare a vivere la vita di prima.

Biografia

Pubblicità

Cristina Bonan, 21 anni è una cantautrice, pianista e bassista di Feltre (BL). Si è appassionata alla musica fin da piccolissima, iniziando con lo studio del pianoforte. Da allora non ha mai smesso di studiare e gradualmente la musica è diventata la sua più grande passione. Le piace essere versatile e cantare tanti generi musicali diversi (pop, rock, soul, r&b…). Canta e suona piano e basso elettrico nella “Smile Music Band”, gruppo musicale formato con i suoi 4 fratelli più piccoli. Dal 2019 ogni estate la band si esibisce in diverse occasioni in provincia di Belluno e nelle zone limitrofe. Quest’anno la band ha realizzato il primo tour estivo in piazze e festival tra Veneto e Trentino, arrivando anche fino in Liguria. Qualche anno fa Cristina ha iniziato a cimentarsi nella scrittura di testi, e oggi si impegna ogni giorno per riuscire a migliorare. Ha partecipato a diversi concorsi musicali canori ottenendo parecchie soddisfazioni. Citandone alcuni: nell’estate 2023, in duo con il fratello Valerio si è classificata al secondo posto assoluto al concorso nazionale “Je so pazzo” e, sempre in duo, al quinto posto al contest “Nokep Tv” a Roma. Come interprete singola ha conquistato la finale europea nella categoria “Cantautori” al Tour Music Fest 2023 a San Marino. Nel 2025 ha partecipato al concorso “Nuove voci in musica” di Cittadella, conquistando il secondo posto, mentre si è aggiudicata il terzo posto nella categoria inediti al “Volavoce Festival” di Padova. A inizio luglio 2024 ha avuto l’onore di presentare il suo primo singolo “Tra vent’anni”, in apertura del concerto di Fabrizio Moro e di Il Tre a Trento.