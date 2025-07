“Crash” il singolo inedito di Roxy B., brano scritto e composto con Antonio Esposito e Luca Rustici.

Condividi questo articolo?

Fuori il video di “Crash” il nuovo singolo inedito di Roxy B., brano scritto e composto con Antonio Esposito e Luca Rustici, che ha curato anche gli arrangiamenti, già in radio e disponibile in digitale (L’n’R Productions / Universal Music Italy).

“Crash” esprime la profonda nostalgia per un amore passato, vissuto in piena libertà e con ardente passione. Un sentimento intenso che ha lasciato tracce indelebili nel cuore, tra luci e ombre. Il ricordo di quei momenti, unici e totalizzanti, alimenta il desiderio di viverli ancora con la persona amata, pur sapendo che questo potrebbe portare nuovo dolore. Un’altalena di emozioni, tra passione e sofferenza. Un amore travolgente, ancora vivo nel cuore, al cui richiamo non si riesce a resistere.

“Il video, con il susseguirsi di diversi fermo immagine e l’utilizzo di altrettanti tipi di inquadrature e ambientazioni – dice il regista Salvatore Maiorano – in un sapiente gioco di alternanza di immagini, racconta l’altalena emotiva provocata dall’emergere, da un lato, di frammenti di ricordi, accompagnati dal desiderio di replicare la leggerezza e spensieratezza dei bei momenti andati, dall’altro, della consapevolezza che il far rivivere il passato amore, potrebbe arrecare altra sofferenza.”

Roxy B. è una cantante di origine abruzzese, milanese di adozione. Voce ruvida e sensuale che si fa interprete di un pop sofisticato, dalle sonorità anni ’80. Da sempre appassionata di musica e di canto, cresce ascoltando soprattutto le grandi voci femminili americane del jazz, blues, soul e bossa nova (Ella Fitzgerald, Irma Thomas e Astrud Gilberto, per citarne alcune).

Durante gli anni dell’università, si esibisce in alcuni locali abruzzesi. Solo molti anni dopo, la pausa forzata del lockdown crea lo spazio necessario per farla riavvicinare al canto e questa volta non solo per il piacere di cantare, ma soprattutto per il bisogno di conoscere la propria voce e scoprirne tutte le potenzialità.

Nel 2020, Roxy B. inizia a studiare canto con Daniela Carelli e nel 2023, come parte del proprio percorso didattico, registra la cover di “Poesia” di Riccardo Cocciante, nella versione di Patty Pravo, con lo pseudonimo di Bise. Roxy B. continua i suoi studi con il cantante lirico Salvatore Cilia e la jazzista Elisabetta Guido, suoi attuali vocal coaches. Nel frattempo arricchisce il suo bagaglio artistico frequentando corsi di recitazione cinematografica e teatrale, partecipando a workshop di improvvisazione teatrale e laboratori residenziali di teatro danza.

“Per amore”, scritto da lei con Antonio Esposito e Luca Rustici, è il singolo uscito a fine 2024 seguito da “Siamo Noi”. Per l’estate, sempre scritto con Esposito e Rustici, arriva “Crash” il nuovo inedito.

