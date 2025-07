Conferenza del prof. Stefan Leucht alla Scuola Superiore dell’Università di Catania

Spread the love

La relazione tra dose e risposta nei trattamenti psichiatrici

Domani mattina – venerdì 18 luglio – alle 11, nell’ex Cappella di Villa San Saverio (Via Valdisavoia 9, Catania), il prof. Stefan Leucht, una delle voci più autorevoli a livello internazionale nel campo della psicofarmacologia basata sull’evidenza, terrà una conferenza dal titolo “Target engagement and dose response in clinical psychopharmacology”.

L’evento si inserisce all’interno del ciclo di seminari internazionali promossi nell’ambito delle attività accademiche e di ricerca del dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e Tecnologie avanzate “G.F. Ingrassia” dell’Università di Catania, in collaborazione con la Scuola Superiore di Catania.

Stefan Leucht è responsabile della Sezione di Medicina Basata sull’Evidenza in Psichiatria e Psicoterapia presso la Technische Universität München (Germania), dove opera dal 1994. Il suo percorso accademico e professionale è segnato da esperienze in alcune tra le più prestigiose istituzioni accademiche mondiali: ha collaborato con lo Zucker Hillside Hospital di New York, è stato Honorary Fellow a Oxford e visiting professor presso il King’s College di Londra, l’Università di Aarhus in Danimarca, la Shanghai Jiao Tong University in Cina e, più recentemente, con la Japan Society for the Promotion of Science.

Membro dei comitati editoriali di riviste come Lancet Psychiatry, Schizophrenia Bulletin, European Neuropsychopharmacology ed Acta Psychiatrica Scandinavica, Leucht è riconosciuto tra i ricercatori più citati al mondo in ambito psichiatrico secondo Thompson Reuters e Expertscape, che nel 2023 lo ha inserito tra i primi cinque esperti mondiali nella ricerca sulla schizofrenia.

Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il David Sackett Award della rete tedesca per la medicina basata sull’evidenza, il Young Minds in Psychiatry Award dell’American Psychiatric Association e il Robert Kerwin Award del Royal College of Psychiatry.

Introdurranno l’ospite il presidente della Ssc Daniele Malfitana, il coordinatore della Classe di Scienze sperimentali Giuseppe Angilella, l’ordinario di Farmacologia Filippo Caraci e l’allievo della Ssc Gaetano La Bruna. Nel suo intervento a Catania, il professor Leucht approfondirà il tema della relazione tra dose e risposta nei trattamenti psicofarmacologici. Un principio fondamentale della psichiatria clinica che si fonda sull’interazione tra un farmaco e i suoi bersagli biologici: una relazione che raramente è lineare.

Come illustrerà Leucht, l’efficacia terapeutica tende ad aumentare con il dosaggio fino a raggiungere un plateau, quando i recettori chiave risultano saturi. Tuttavia, oltre questa soglia, gli effetti collaterali avversi continuano ad aumentare, spesso in modo proporzionale alla dose.

Attraverso un’accurata sintesi dell’evidenza clinica, e in particolare grazie a meta-analisi su larga scala, è oggi possibile definire con maggiore precisione le curve dose-effetto per antipsicotici e antidepressivi, migliorando così la capacità dei clinici di ottimizzare il rapporto tra benefici e rischi nei trattamenti per la schizofrenia e la depressione maggiore.

La conferenza si configura dunque come un importante momento di confronto su un tema cruciale per la pratica clinica e la ricerca in psichiatria, aperto a medici, studenti, ricercatori e professionisti della salute mentale.

