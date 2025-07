Comune di Francofonte: “L’arte del ricamo in un corso per le più piccole”

Condividi questo articolo?

Ha preso avvio, nel pomeriggio di ieri, il corso “Le Ricamine”, guidato dalla francofontese Olga Randone.

Il corso, patrocinato dal Comune di Francofonte, fa parte del programma dell’”Estate Francofontese 2025” della Pro Loco e nasce con l’obiettivo di insegnare alle più piccole l’arte del ricamo.

Protagoniste sono le 14 iscritte che hanno un’età compresa tra i 10 e i 12 anni e che hanno mostrato grande entusiasmo fin da subito.

Lo stesso entusiasmo è stato condiviso anche dal sindaco Lentini che ieri è andato personalmente a trovare le “ricamine” e ha chiacchierato con loro facendo loro delle domande.

“Ho provato tanta tenerezza nel vedere queste piccole ricamatrici intente a vivere attività che oggi in tanti hanno dimenticato. Lontane da cellulari o da forme di distrazioni virtuali, possono condividere uno spazio per imparare un’arte antica e allo stesso tempo socializzare. Sono stato felice di esserci alla prima giornata di corso. Come amministrazione, abbiamo sostenuto fin da subito questo progetto perché ne abbiamo colto le grandi potenzialità che sarebbe stato in grado di offrire. E poi, con Olga, so per certo che avranno modo di imparare davvero tanto.”, ha detto il sindaco Lentini.

Anche l’assessore De Petro ha incontrato le “ricamine”, “Si tratta di un’arte che sta svanendo nel tempo e riproporla è veramente fantastico. Ho visto che le ragazze hanno risposto con entusiasmo. L’amministrazione guidata dal nostro sindaco Daniele Lentini è felice di sostenere questo progetto. L’artigianato va sostenuto e tutelato e non possiamo perdere una parte importante della cultura del nostro territorio”, ha detto.

Il corso proseguirà fino al 31 luglio.