Cho-Kairin-ph.-Francesco-Leonetti-1-ld

Condividi questo articolo?

Presentato all’Urban Center di Enna il programma della tappa ennese del FINC – Festival Internazionale Nouveau Clown, in programma dal 9 al 13 luglio con alcuni tra i più grandi interpreti mondiali della clownerie contemporanea e delle arti di strada.

Con direzione artistica e organizzativa degli artisti Dandy Danno e Diva G, al secolo Daniele Segalin e Graziana Parisi, la kermesse viene organizzata in stretta e preziosa collaborazione con l’Associazione culturale Teatri del Cielo e con l’Amministrazione Comunale di Enna.

Oltre agli spettacoli, il programma propone anche il laboratorio “Scuola di Circo” dedicato a bambini e famiglie, una mostra che ripercorre 250 anni di storia del clown e altre iniziative culturali

Pubblicità

«Aprire le porte della città ad un evento che come il FINC permette di sviluppare il senso per lo stupore e per l’esercizio della fantasia – ha dichiarato il Sindaco Dipietro – credo sia un buon modo non soltanto per portare nuovi modi per vivere la nostra Enna, ma anche per creare interesse e quindi presenza da parte di altre realtà».

«Rivitalizzare il centro storico ed i luoghi simbolo di Enna è una missione centrale per questa amministrazione – ha aggiunto l’Assessore Milano – e farlo con spettacoli di qualità e adatti ad ogni fascia di pubblico come quelli del FINC rappresenta una svolta culturale e di sistema per lo sviluppo turistico della nostra città, a beneficio pieno dei tanti operatori economici».

Cho-Kairin-ph.-Francesco-Leonetti