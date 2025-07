Centisti dell’istituto “Duca degli Abruzzi” di Catania

Condividi questo articolo?

La maturità 2025 si conclude con 19 centisti all’istituto Duca degli Abruzzi di Catania. Un risultato di grande prestigio per il Politecnico del Mare che non ha mai fatto mancare il proprio sostegno a tutti i circa 150 ragazzi che hanno sostenuto gli esami di Stato. Ragazzi e ragazze che, con grande impegno, hanno saputo trarre esperienza e mettere a frutto, con estremo profitto, tutti gli insegnamenti e le nozioni acquisiti durante il loro percorso scolastico appena concluso.

“Sono felice ed estremamente orgogliosa di tutti i miei studenti che hanno ultimato un percorso di vita e presto ne cominceranno un altro- afferma la dirigente del “Duca degli Abruzzi di Catania” e direttore dell’I.T.S. Academy di Catania Brigida Morsellino– giovani che sono arrivati ad un grande obiettivo grazie ad una preparazione umana e ad una formazione didattica completa. Di fronte a sacrifici, sforzi e rinunce i nostri ragazzi hanno saputo raccogliere questa importante scommessa ed hanno raggiunto un obiettivo che dà grande lustro a tutti noi. Anche chi non ha ottenuto il massimo dei voti ha dimostrato in questi esami altrettanto impegno, serietà e passione per la scuola”.

Di seguito l’elenco dei meritevoli centisti del Duca degli Abruzzi. (5A CMN: CORSO GABRIEL, CRISAFI GIOVANNI e GUARNERA AURORA PIA; 5D LOG: CATALANO FILIPPO e SCIRE’ CALABRISOTTO SANTO; 5E CMN: BARBAGALLO ALBERTO, DI BELLA ANDREA, FERRARA ANDREA e VINCI VITO; 5F LOG: LA SPINA FABIANA, FAZIO SABRINA 100 e lode; 5G CMN: AZZARELLI ANDREA SIMONE, BENTIVEGNA LORENZO, CELESTE EMANUELE, TBIBI NOURDINE, ANDRONICO GIOELE 100 e lode; 5I CAIM CAIE: CANIGLIA SEBASTIAN, GIUFFRIDA SAMUELE, BALLO LEONARDO 100 e lode).

