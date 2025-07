Cefalù: “Absolutely… Ennio Morricone” con Gilda Buttà al pianoforte e Luca Pincini – violoncello

Condividi questo articolo?

Cefalù celebra la musica e le stelle

il 30 luglio e l’’11 agosto 2025 a Castello Bordonaro Mazzaforno.

Due appuntamenti d’eccezione animeranno l’estate culturale cefaludese, grazie all’iniziativa promossa e organizzata dalla Cooperativa Le Baccanti, in collaborazione con il Comune di Cefalù. La rassegna nasce con l’intento di celebrare la musica in tutte le sue sfaccettature, intrecciando arte, scienza e bellezza paesaggistica, grazie alla presenza di artisti e professionisti di rilievo internazionale.

Come il concerto “Absolutely… Ennio Morricone” (unica data in Sicilia) di Gilda Buttà al pianoforte e Luca Pincini – violoncello, in programma il 30 luglio alle ore 21.30 al Castello Bordonaro Mazzaforno – Cefalù.

Il duo Buttà–Pincini, storici collaboratori del Maestro nelle registrazioni e nelle tournée, darà vita a un dialogo musicale intenso e raffinato, tra emozione e virtuosismo. “Absolutely… Ennio Morricone” è un concerto e progetto discografico (Da Vinci), giunto al secondo volume, interamente dedicato al celebre compositore due volte Premio Oscar, e basato esclusivamente su partiture originali. Il programma include le più celebri colonne sonore di Morricone, eseguite nelle versioni arrangiate dal Maestro stesso per pianoforte e violoncello, insieme a pagine della sua produzione “assoluta”, non destinate al cinema ma nate come espressione del suo universo interiore.

Il violoncello di Luca Pincini e il pianoforte di Gilda Buttà rappresentano quanto di più interessante ci si possa attendere dall’accostamento di eclettiche personalità musicali. Entrambi, sono stati brillanti e precoci studenti, al Conservatorio di Milano ed alle Accademie di Santa Cecilia di Roma e Chigiana di Siena. Si sono incontrati già in carriera, in un crescendo di consensi, stabilendo una particolare forma di collaborazione, rispettosa della più grande tradizione, ma allo stesso tempo innovativa, dai forti caratteri interpretativi, progettualmente originale. Due identità in grande equilibrio tra loro, che oltre all’impegno nei moltepici linguaggi musicali, sono spesso interpreti della musica per il cinema: E. Morricone, G. Ferrio, A. Trovajoli, L. Bacalov, N. Piovani, F. Piersanti, e tantissimi altri, che hanno scritto per loro.

L’ 11 agosto 2025 (ore 21.00 e 22.30 – Castello Bordonaro Mazzaforno, Cefalù) andrà in scena “Note di stelle” con il concerto di Alfredo Giammanco e Marcello Barrale, voce narrante e la collaborazione degli operatori scientifici del Planetario di Palermo

Una serata suggestiva in cui musica e astronomia si incontrano. Lo spettacolo si aprirà con una narrazione della Via Lattea, proseguendo con l’osservazione diretta – tramite telescopi – di oggetti del cielo profondo: nebulose, ammassi stellari e galassie lontane e si alternerà con la musica dal vivo e sound art di Alfredo Giammanco. Un’occasione unica per vivere il cielo estivo in una cornice magica, tra scienza, musica e poesia.

Nella foto, Gilda Buttà al pianoforte e Luca Pincini – violoncello

