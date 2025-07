“CATANIA SUMMER FEST”: SMAT QUARTET in piazza Federico di Svevia con progetto “New Jazz Horizons”

Spread the love

Straordinario appuntamento per il Catania Summer Fest 2025: oggi, giovedì 17 luglio alle 21 in piazza Federico di Svevia il palco è per lo SMAT Quartet, che con “New Jazz Horizons” presenterà il proprio primo album, intitolato “Siamo Molto Interessati”.

Un autentico supergruppo, che vede Simona Trentacoste alla voce, Tony Brundo al pianoforte, Massimo Moriconi al contrabbasso e Antonio Petralia alla batteria.

Simona Trentacoste, voce intensa e sofisticata, capace di spaziare con eleganza dalla tradizione al contemporaneo; artista eclettica tra jazz e pop, molto nota e apprezzata in tutta Italia, cantautrice e figlia d’arte, cresciuta nel segno della musica e dello spettacolo, trasforma il canto in un veicolo emotivo potente e coinvolgente, caratterizzato da una marcata impronta jazz.

Tony Brundo, pianista e compositore, tra i più apprezzati della scena jazzistica; arrangiatore molto richiesto sulla scena pop e autore di numerose colonne sonore per il cinema e la tv.

Massimo Moriconi, leggenda del contrabbasso italiano, con una carriera che attraversa generi e generazioni; i progetti e le collaborazioni basate sul suo apporto sembrano letteralmente infinite: basti pensare che ogni linea di basso e contrabbasso su tutte le registrazioni di Mina sin dal 1983 è opera sua.

Antonio Petralia, batterista e ideatore del progetto, punto di equilibrio ritmico ed espressivo della formazione; infaticabile nel suo percorso sia di musicista in numerose formazioni, che di organizzatore e Direttore Artistico con l’Associazione Musikante, di cui è Presidente.

Il repertorio proposto è un viaggio attraverso brani evergreen, riletti con stile e misura, tra ballad, swing, latin jazz ed eleganti reinvenzioni armoniche. Da Moanin’ a All The Things You Are, fino all’inedito If I Flew, firmato da Petralia, ogni brano è una dichiarazione di stile e bellezza.

L’album, intitolato “Siamo Molto Interessati”, prodotto dall’Associazione Culturale Musikante, è stato registrato presso Sonoria Studio di Scordia (CT), mixato da Vincenzo Cavalli e masterizzato da Andrea “Bernie” De Bernardi per Eleven Mastering (VA). Il progetto grafico è a cura di Simona Trentacoste, con stampa a cura di SHELVE.

Un attesissimo debutto dal vivo per lo SMAT Quartet, che celebra la forza della musica suonata con cuore, eleganza e grande esperienza.

Foto, Simona Trentacoste

