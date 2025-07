Catania, Palazzo della Cultura, presentazione del libro “Massoneria e fascismo” di Fulvio Conti

Condividi questo articolo?

Venerdì prossimo, 11 luglio 2025, alle ore 17,30, nella sala Concetto Marchesi del Palazzo della Cultura in via Vittorio Emanuele II n. 121 a Catania, si terrà la presentazione del libro di Fulvio Conti “Massoneria e fascismo – Dalla Grande Guerra alla messa al bando delle logge”, edito da Carocci. Con l’autore dialogheranno Enrico Iachello, ordinario di Storia Moderna Università di Catania, Giovanni Iozzia, giornalista, Amanda Succi, Responsabile Relazioni Istituzionali della GLDI per la Sicilia. Modererà Giulietta Irene Gionfriddo, Coordinatrice Scientifico-Culturale.

Sinossi

Nel 1914, al congresso nazionale di Ancona del PSI, il massimalista Mussolini riuscì a far cacciare i massoni dal partito in nome di una fedele adesione ai principi di classe del socialismo. Ma alla fine della Grande Guerra, mentre imperversavano le agitazioni del biennio rosso e il nuovo partito popolare di ispirazione cattolica sembrava minacciare la tenuta dello Stato laico, sarebbe stata proprio la massoneria a contribuire all’ascesa del regime, giudicato il minore dei mali. Salvo poi subire la messa al bando delle logge nel novembre 1925 come conseguenza delle restrizioni liberticide attuate dalla dittatura. Cadeva così l’illusione di poter controllare Mussolini e irreggimentare il fascismo, e si apriva la strada verso un’opposizione morale e politica al regime. Quella del rapporto fra massoneria e fascismo è una storia complessa, mutevole, non riducibile a interpretazioni univoche. Una storia di illusioni tradite e di valori democratici faticosamente ritrovati, che viene ricostruita nel libro facendo chiarezza sui ruoli e sulle attribuzioni delle responsabilità della crisi dello Stato liberale.

Fulvio Conti

È professore ordinario di Storia contemporanea all’Università degli Studi di Firenze. Si è occupato di storia sociale e politica dell’Ottocento e del Novecento, in particolare dell’associazionismo laico, del volontariato, dello Stato sociale, delle memorie collettive e della storia culturale della politica. Tra le sue pubblicazioni: Massoneria e religioni civili (Il Mulino, 2008), I fratelli e i profani. La massoneria nello spazio pubblico (Pacini, 2020).