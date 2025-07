Catania. Nuovo appuntamento con “Furriannu Furriannu con i Pupi dei Fratelli Napoli”

Condividi questo articolo?

Continua a mietere consensi l’applaudita rassegna “Furriannu Furriannu a Catania con i Pupi siciliani dei Fratelli Napoli” che domani, giovedì 31 luglio, alle ore 21.00, negli spazi dell’Oratorio San Filippo Neri, racconterà “Le imprese di Orlando per amore di Angelica”.

“Il duello di Agricane e Orlando per amore di Angelica deve la sua origine letteraria a Matteo M. Boiardo, che la racconta nel canto XIX del I libro dell’ “Orlando Innamorato”- dichiara Davide Napoli direttore artistico della rassegna- ed è per i pupari catanesi sin dal primo debutto una delle “serate” più belle della “Storia dei paladini di Francia”.

Un cavalleresco duello di ben tre giorni e tre notti in cui si confrontano l’amore puro ed ingenuo di Orlando per Angelica e l’amore tramutato in odio del forte e generoso Gran Khan dei Tartari ricusato dalla principessa indiana. “L’episodio- continua Alessandro Napoli storico della Compagnia – è stato utilizzato dalla Marionettistica fratelli Napoli come ideale cornice per proporre ad un pubblico non iniziato tutti gli aspetti più significativi del teatro dei pupi di tradizione catanese”.

La Compagnia Arte e Pupi Fratelli Napoli darà vita all’eterna lotta del bene rappresentato dai paladini, contro il male, che si incarna di volta in volta nel perfido traditore Gano di Magonza, in furfanti di strada travestiti da eremiti, nei saraceni cattivi, nei giganti e nei draghi.

“In questa rappresentazione confluiscono tutti gli ingredienti spettacolari che costituiscono il fascino dell’Opera dei Pupi- conclude Fiorenzo Napoli-. Le armature luccicanti, la ricchezza dei costumi, le scene con le loro fughe prospettiche, i combattimenti con il ritmo trascinante di una danza delle spade, il sangue che scorre sulle armature insieme alla riflessione critica dell’uomo comune sui problemi dell’esistenza mediata, dall’arguzia e dalla comicità di “Peppininu”, la maschera del teatro dei pupi di tradizione catanese, non potranno non conquistare lo spettatore di tutte le età che si immedesimerà in questa lotta d’amore e passione”.

