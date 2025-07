Cardiochirurgia pediatrica di Taormina, Galluzzo e Zitelli (FdI): soddisfazione per l’incontro con i dirigenti e i genitori dei piccoli degenti

Spread the love

I deputati regionali di Fratelli d’Italia Pino Galluzzo e Giuseppe Zitelli, componenti della Commissione Salute, Servizi Sociali e Sanitari all’ARS, esprimono soddisfazione per l’incontro con i dirigenti del Reparto Pediatria dell’Ospedale “San Vincenzo” di Taormina e una rappresentanza di genitori dei piccoli degenti.

Un confronto voluto dallo stesso onorevole Pino Galluzzo, in cui si è ribadita la necessità di far sì che il Reparto rimanga rigorosamente a Taormina.

Una volontà condivisa dall’intera Commissione, per garantire la continuità dei servizi e scongiurare la possibile chiusura del polo, punto di riferimento per tantissime famiglie.

Il Governo Schifani, nel frattempo, ha chiesto una deroga al Ministro della Sanità.

“Siamo ottimisti – commentano i due parlamentari – in merito all’esito positivo della vicenda, che ci vede impegnati da mesi in Commissione”.

