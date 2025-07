Canoa polo – IL CUS CATANIA VINCE IL CAMPIONATO DI SERIE A1

Condividi questo articolo?

Obiettivo raggiunto. Anzi, il Cus Catania è andato oltre, conquistando il campionato da migliore della classe! La squadra giovanile di canoa polo del Cento Universitario Sportivo etneo ha chiuso al primo posto il torneo di serie A1 raggruppamento Sud, con 36 punti.

Non farà però i playoff promozioni visto che per regolamento non possono esserci due squadre che militano nella massima serie. Il Cus Catania ha già una formazione in serie A e i prossimi 2/3 agosto sarà impegnata a Napoli per disputare i playoff scudetto. Ai “piccoli” neopromossi nessuno negherà i festeggiamenti per l’eccezionale risultato ottenuto.

Hanno vissuto l’intero campionato sempre in vetta alla classifica. E anche nell’ultima giornata (3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta) hanno dimostrato il loro valore. Questi i risultati ottenuti nel corso delle partite disputate il 19/20 luglio:

CUS Catania vs Jomar vs Club Catania 1 – 1

CUS Catania vs Canoa Polo Ortigia 7 – 0

SNAP vs CUS Catania 2 – 11

Pol. Nautica Katana vs CUS Catania 2 – 6

Circolo Canottieri Irno vs CUS Catania 7 – 6

“Il mio obiettivo – spiega il tecnico Fabio Sauro – era quello di avere una squadra di alto livello in serie A1 per preparare i giovani e poi lanciarli in serie A. Cosa che faremo il prossimo anno. Abbiamo disputato questo campionato da assoluti protagonisti. Direi, i migliori della classe! Sono fiero dei miei ragazzi perché non si sono risparmiati. Hanno vinto meritatamente. E mentre loro festeggeranno, con i più grandi ci proiettiamo ai playoff scudetto, tra due settimane a Napoli. La stagione è ancora lunga. Abbiamo il campionato italiano U21 dove vogliamo fare bene”.

“Un altro grande risultato, un’altra dimostrazione della grande qualità della Canoa polo targata Cus Catania – dichiara il presidente del Centro Universitario Sportivo etneo Massimo Oliveri -. Dopo i grandissimi risultati della scorsa stagione, quest’anno le nostre squadre, grazie all’impeccabile guida di Fabio Sauro, hanno fatto addirittura meglio. La squadra di serie A si troverà ancora a disputare i playoff scudetto, mentre il gruppo dei più giovani è riuscito a trionfare nel campionato di A1 e solo per regolamento non potrà partecipare ai playoff. Abbiamo dimostrato, anche in questa occasione, di essere fra i movimenti della canoa polo migliori in Italia. I miei complimenti ai ragazzi e allo staff tecnico per il risultato ottenuto”.

Di seguito i nomi degli atleti che hanno vinto il campionato di serie A1:

D’Amico Loris, Lanzafame Marco, Faro Giuseppe Daniele, Conte Matteo, Pistorio Alberto, Torrisi Orazio Salvatore, Testa Danilo, Castiglione Vincenzo, Faro Dario, Narzisi Eduardo.

Tecnico Fabio Sauro; Castiglione Vincenzo assistente tec

