“Battiati Jazz Festival” si esibirà l’Angelo Di Leonforte Group, nei Giardini del Polo Culturale di Sant’Agata Li Battiati

Giovedì 31 luglio alle 21 con ingresso libero si esibirà il l’Angelo Di Leonforte Group, nei Giardini del Polo Culturale di Sant’Agata Li Battiati in via dello Stadio 19.

La formazione, guidata dal rinomato pianista jazz Angelo Di Leonforte, molto apprezzato tanto in Europa continentale e negli Stati Uniti quanto in Asia (Giappone), oltre che docente al Conservatorio “A. Toscanini” di Ribera, vede la presenza di ottimi partners, come Giacomo Tantillo, trombettista artista Yamaha più volte premiato in prestigiosi concorsi internazionali e anch’egli docente al Conservatorio di Ribera; Riccardo Lo Bue, noto e apprezzato contrabbassista e docente; e Antonio Petralia (batteria), musicista dalle numerose collaborazioni di rilievo, nonché Presidente dell’Associazione Musikante e Direttore Artistico della rassegna.

Il concerto dell’Angelo Di Leonforte Group sarà «un raffinato viaggio in quartetto tra le atmosfere senza tempo del jazz – racconta Di Leonforte – un dialogo intimo e dinamico, esplorando con gusto e sensibilità il repertorio del songbook americano e alcuni classici della canzone italiana. Un concerto dove melodia, improvvisazione e interplay si fondono per dare nuova voce a brani iconici, in un equilibrio elegante tra tradizione e reinterpretazione contemporanea».

L’esibizione musicale sarà preceduta, alle 20, dalla presentazione del libro “A San Pietroburgo con Dostoevskij” (Giulio Perrone Editore) di Antonina Nocera.

Il Battiati Jazz Festival è inserito nelle iniziative culturali estive del comune di Sant’Agata Li Battiati guidato dal Sindaco Marco Nunzio Rubino, coadiuvato dall’assessore alla Cultura Massimo Fazio, organizzato dall’Associazione Musikante con la Direzione Artistica del M° Antonio Petralia.

Nella foto, Giacomo Tantillo e Angelo Di Leonforte

