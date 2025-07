“BATTIATI JAZZ FESTIVAL”: MERCOLEDÌ 9 LUGLIO SI ESIBIRÀ IL PROGRESSIONS QUARTET

Condividi questo articolo?

Secondo appuntamento per la rassegna del Direttore Artistico Antonio Petralia. Nei giardini del Polo Culturale la formazione guidata al sax da Giuseppe Messina, preceduta dalla presentazione del libro “Il coraggio del male” di Sebastiano Ardita

Secondo grande appuntamento per il Battiati Jazz Festival, giunto alla sua XI edizione e inserito nelle iniziative culturali estive del comune di Sant’Agata Li Battiati guidato dal Sindaco Marco Nunzio Rubino, coadiuvato dall’assessore alla Cultura Massimo Fazio, organizzato dall’Associazione Musikante con la Direzione Artistica del M° Antonio Petralia.

Dopo il grande esordio “sold out” con la Toscanini Jazz Orchestra, mercoledì 9 luglio alle 21 con ingresso libero si esibirà il Progressions Quartet. Come tutte le esibizioni a partire dal 9 luglio, lo scenario saranno i Giardini del Polo Culturale di SantAgata Li Battiati in via dello Stadio 19.

Tra tradizione e innovazione, il Progressions Quartet, progetto del sassofonista Giuseppe Messina, fonde la memoria del jazz con una visione sonora proiettata al futuro. Una formazione classica – sax tenore (Giuseppe Messina), pianoforte (Luca Pandetta), contrabbasso (Enzo Messina) e batteria (Andrea Liotta) – che si distingue per la capacità di reinterpretare i brani storici del repertorio jazzistico (da Miles a Coltrane, da Rollins a Petrucciani) attraverso un linguaggio personale, dinamico e in continua evoluzione.

Ogni musicista contribuisce attivamente alla narrazione musicale in un dialogo aperto, in cui ogni voce ha spazio per esprimere la propria visione. Il risultato è un flusso sonoro ricco di sfumature, in cui memoria e ricerca convivono con equilibrio e intensità. Progressions Quartet – Il passato del jazz guarda al futuro.

L’esibizione musicale sarà preceduta, alle 20, dalla presentazione del libro “Il coraggio del male” (ed. Bonfirraro) di Sebastiano Ardita, procuratore della Repubblica aggiunto a Catania e componente della Direzione Distrettuale Antimafia. Intervista e presenta Giovanni Coppola.