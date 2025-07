Arriva “Carnualia”, rassegna di musica jazz dalle radici mediterranee a Puntalazzo – frazione di Mascali

Condividi questo articolo?

Benito Gonzalez, Four On Six, Laura Agnusdei

alle pendici dell’Etna il Puntalazzo Jazz Festival incontra la rassegna Carnualia, tra radici mediterranee e musica jazz

13 e 31 luglio – 01 e 02 agosto 2025, Puntalazzo, frazione di Mascali (CT)

Carnualia (dal latino “giochi campestri”) è la nuova rassegna musicale curata dall’Associazione Musiculture e Puntalazzo Jazz Festival che esplora e valorizza il legame tra il patrimonio folkloristico del Sud Italia – in particolar modo della Sicilia – e lo sviluppo della sottocultura jazz in America.

In una location suggestiva, immersi nella natura di Costa Sovere – Mascali (CT), da metà luglio ai primi di agosto 2025 si esibiranno artisti della caratura di Benito Gonzalez, i Four On Six e Laura Agnusdei, al fianco di proposte più giovani e sperimentali come Retro Cassetta, Archivio Futuro, i Club Rivera, i KVA, Tele Saudade, i Cratere Centrale, Dario Aiello e Veezo. Il programma dell’evento è stato concepito in collaborazione con la rassegna estiva Friscura , curata dall’agenzia catanese Studio Fare, e con il già citato Puntalazzo Jazz Festival, nato nel 2014 dalla passione del suo direttore Gigi Monterosso. L’ambizione del progetto è quella di unire un target giovanile con gli amanti della musica jazz, attraverso una programmazione ibrida e al passo con le tendenze di entrambi i settori.

Il jazz nasce a New Orleans, in Louisiana, agli inizi del ventesimo secolo, da un substrato musicale che riuniva innumerevoli generi musicali: dal ragtime, al blues, dagli spirituals, dalle ballate americane dell’ ‘800, e fino alle influenze culturali delle comunità di emigrati italiani in America alla ricerca di fortuna. New Orleans, agli inizi del secolo era diventata un centro di raccolta di contadini e agricoltori provenienti dal Sud dell’Italia, che dalle navi in partenza da Palermo approdavano sulle coste di grandi città in fermento. Al contrario del contributo ritmico e folkloristico delle comunità afro-americane, gli italo-americani portarono

nel jazz gli strumenti a fiato, memori della tradizione bandistica dei paesi dell’Italia meridionale e delle celebrazioni nelle feste sacre.

Il progetto Carnualia vuole essere una celebrazione e rievocazione di questo legame storico e culturale spesso marginalizzato, attraverso il contributo e l’esibizione di artisti che nel corso delle loro carriere, più o meno recenti e più o meno sperimentali, hanno saputo unire l’heritage jazzistico più tradizionale al folklore italo-meridionale, dando vita a un sottogenere del nu jazz che rappresenta per le piccole realtà del Sud Italia un’opportunità di posizionamento nel panorama del turismo musicale e di recupero di una memoria archivistica e identitaria di grande valore per il radicamento della musica jazz sul territorio. L’ambiente pensato per ospitare la rassegna è quello boschivo e di campagna dei piccoli borghi del versante est Etneo, luoghi che oggi si ritrovano a vivere in una condizione di semi-abbandono da parte delle comunità giovanili emigrate nel tempo altrove. Carnualia – dal latino “giochi campestri” – mette in relazione il jazz a queste ambientazioni bucoliche attraverso questa specifica lettura del “Carnevale”, che se da un lato richiama le parate musicali del noto “Mardì Gras” di New Orleans, dall’altro si riconnette alle celebrazioni sacrali dell’Italia Meridionale, che dalle radici pagane del culto della terra, hanno dato vita all’immaginario folkloristico delle processioni e delle feste patronali di paese.

Programma completo

Carnualia preview in collaborazione con Puntalazzo Jazz Festival

13 LUGLIO 2025

START ORE 19:00

OPENING: Dario Aiello vinyl djset

LIVE: Four On Six

Carnualia weekend in collaborazione con Friscura

31 LUGLIO 2025

START ORE 19:00

OPENING: Tele Saudade vinyl djset

LIVE: Cratere Centrale – Veezo

01 AGOSTO 2025

START ORE 19:00

OPENING: KVA djset

LIVE: Archivio Futuro

CLOSING: Retro Cassetta

in collaborazione con Puntalazzo Jazz Festival

02 AGOSTO 2025

START ORE 19:00

OPENING: Laura Agnusdei

LIVE:Benito Gonzalez trio

Tutti gli eventi avranno luogo presso Costa Sovere, Via Andronico n.21, frazione di Puntalazzo, Mascali (CT)