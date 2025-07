Antonio Presti sbarca a Villa Margi e il Comune di Reitano si illumina d’immenso

Condividi questo articolo?

La scultura monumentale Monumento per un poeta morto (Finestra sul Mare) realizzata nel 1989 dall’artista Tano Festa, tra le opere più apprezzate del parco d’arte contemporanea Fiumara d’Arte, sarà fruibile in tutta la sua maestosità e bellezza anche di notte.

In questa prima fase verranno illuminate oltre all’Opera di Tano Festa, anche due opere del nuovo Atelier sul Mare – Asteroide20049antoniopresti: il Cavallo Eretico di Antonello Bonanno Conti, e Ammonite – Gli scudi ribelli, un tributo all’artista scomparso Giusto Sucato, di Pablo Sucato e Giacomo Noya.

Con il calare della notte, il lungomare di Villa Margi – frazione balneare di Reitano (ME) – si trasformerà in uno spazio suggestivo, dove le opere emergeranno in tutta la loro imponenza grazie al lavoro della luce.

Rigenerato dalla luce diventerà luogo di riferimento per accogliere famiglie, giovani e villeggianti in cerca di una passeggiata serale, tra il fascino delle installazioni, il cielo stellato e il suono delle onde a due passi dalle sculture.

Il progetto di restauro prevede non solo l’intervento sulle suddette opere ma anche la messa a punto del progetto di illuminazione artistica, Piramide di Mauro Staccioli, La materia poteva non esserci di Pietro Consagra, il restauro di Stanza di Barca d’Oro di Hidetoshi Nagasawa, l’installazione dell’opera di Giancarlo Neri e quelle presso il nuovo centro culturale a Villa Margi, Atelier sul Mare Asteroide20049antoniopresti. Quest’ultimo è il nuovo luogo che ospiterà, rigenerandole, le stanze d’arte realizzate nel corso di questi ultimi 35 anni da rinomati artisti internazionali, attualmente presenti nello storico Atelier sul Mare di Castel di Tusa.

L’installazione di lighting design che vedremo nel prossimo futuro è stata progettata da Giovanni Pinna, designer di fama internazionale, con la direzione artistica di Antonio Presti e Carmen Manti in collaborazione per la parte tecnico-esecutiva di Pier Domino di Sinergie group. L’itinerario turistico di Fiumara d’Arte ormai consolidato nel corso di questi ultimi 30 anni si arricchirà così di una fruizione artistica anche notturna che porterà suggestione e “luce” nella valle dei Nebrodi e nel cuore di coloro che le visiteranno.

La Regione Siciliana nella persona del Presidente Schifani insieme all’Assessorato ai Beni Culturali, hanno dato la massima disponibilità alla realizzazione dei nuovi progetti e alla generale e necessaria protezione del Parco per questo motivo la Fondazione desidera ringraziare per l’attenzione e il concreto supporto offerto.

Programma per Sabato 12.07.2025:

ore 12:00 Visita delle sculture e delle Suite d’autore

ore 19:30 Raduno alla Finestra sul Mare alla presenza delle istituzioni e del Mecenate Antonio Presti. Interventi di presentazione e condivisione.

ore 20:00 accensione permanente delle tre opere a Villa Margi

Programma per Domenica 13.07.2025:

ore 12:00 Visita delle sculture e delle Suite d’autore

ore 19:30 Raduno alla Finestra sul Mare. Interventi di presentazione e condivisione.

ore 20:00 accensione permanente delle tre opere a Villa Margi

«Sono felice -dichiara Antonio Presti- di questo progetto di illuminazione artistica che, grazie alla luce pubblica del Comune di Reitano, porta nuova luce — concreta e simbolica — a questo territorio. Dopo anni di buio, questo tratto del lungomare di Villa Margi finalmente si accende: si illumina lo spazio, ma insieme si accendono anche le coscienze. La luce diventa segno di presenza, di bellezza ritrovata, di attenzione verso ciò che per troppo tempo è rimasto ai margini. L’atmosfera sarà onirica, sospesa tra realtà e visione, capace di evocare emozioni profonde e di restituire al luogo un’anima. È un atto semplice ma profondo: illuminare un luogo significa anche ridare valore, dignità e speranza a una comunità.»

Salvatore Salvaggio – sindaco di Reitano: «Reitano aderisce con orgoglio alla visione del Maestro Antonio Presti, portatrice di rigenerazione attraverso arte e cultura. Le sue opere valorizzano la nostra identità e danno nuova linfa alle aree interne. Un progetto che unisce bellezza e pensiero, diventando ponte verso il futuro. Tutto ciò è possibile grazie alla sinergia tra cultura e istituzioni.»

Sebastiano Sanzarello – Sindaco di Mistretta: «Sosteniamo con convinzione l’avvio dei lavori di restauro, frutto di un impegno autentico. Il Comune di Mistretta crede nella visione di Antonio Presti e nella forza simbolica della Fiumara. Qui si sprigiona un’energia profonda, legata al Genius Loci. Le istituzioni hanno il dovere di accompagnare questo percorso, affinché diventi patrimonio vivo e condiviso.»

“Antonio Presti è un segno nuovo, la sua concezione di arte un lessico, la sua visione del mondo una lingua; – dichiara Carmen Manti di Elastica – ed ecco allora che la luce diventa la penna per scrivere un nuovo capitolo di questa epopea personale-universale. Nel buio Giovanni Pinna ha progettato sinfonie luminose in movimento e oggi si inaugura la prima fase verso il completamento dell’ onirica installazione di lighting design d’autore.

«Siamo orgogliosi di aver curato la parte tecnica di un intervento così unico – afferma Pier Domino di Sinergie Group – un lavoro sperimentale che, grazie alla guida di Giovanni Pinna, ha valorizzato le opere della Fiumara con sensibilità e precisione.»