Ancora una misteriosa sparatoria a Catania

Nella notte alcuni residenti hanno contattato la Polizia di Stato per una serie di spari distintamente udita nella zona di piazza I Vicerè tra i quartieri di Canalicchio e Barriera. Alcune volanti si sono recate sul posto rinvenendo oltre 25 bossoli esplosi da armi calibro nove. Nessun danneggiamento a cose o persone e non risultano tracce di sangue, né alcuno si sarebbe recato in ospedale per medicazioni. Indaga adesso la Squadra Mobile.

Questa sparatoria segue di pochi giorni le altre due sparatorie note, una all’indirizzo di una stazione di servizio in viale della Regione e una in zona San Cocimo (via Plebiscito), sparatorie per le quali gli inquirenti starebbero seguendo una precisa pista investigativa.