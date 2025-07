Anche il premio Eisner: Don Rosa ospite d’onore a Palermo Comic Convention 2025

Condividi questo articolo?

Il leggendario autore Disney Don Rosa, vincitore dell’Eisner Award e creatore della celebre Saga di Paperon de’ Paperoni, sarà ospite d’onore alla decima edizione di Palermo Comic Convention, che si terrà dall’11 al 14 settembre 2025 presso i Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo. Considerato l’erede artistico di Carl Barks, Don Rosa ha conquistato milioni di lettori in tutto il mondo con il suo stile unico, la sua ironia tagliente e la sua straordinaria attenzione ai dettagli. Con radici italiane — i nonni provenivano da Maniago, in Friuli — l’autore ha sempre manifestato grande affetto per le sue origini, tanto da inserirle in diverse storie di Zio Paperone. «Il suo arrivo a Palermo – commenta il direttore generale Alessio Riolo – rappresenta un’occasione irripetibile per fan, collezionisti e appassionati di tutte le età: un evento carico di emozioni, dediche e celebrazioni dell’universo Disney. Questa è solo una delle prime sorprese della nostra kermesse. Il decimo anniversario per noi è fondamentale e vogliamo regalare una grande e colorata festa a tutta la Sicilia».

Tra le grandi sorprese della manifestazione anche la presenza di Diego Galindo, artista spagnolo noto per aver illustrato celebri fumetti ispirati a saghe come “Stranger Things”, “Dungeons & Dragons” e “Avatar”. Galindo, che ha collaborato con importanti editori internazionali e sceneggiatori di rilievo, si distingue per uno stile dinamico che unisce matite, inchiostri e colori, rendendo ogni sua tavola un’autentica opera d’arte. Tra gli ospiti internazionali spicca Mirko Čolak, affermato fumettista serbo noto per i suoi lavori su testate di fama mondiale come “Red Skull: Incarnate” per Marvel Comics, “Conan il Barbaro”, “Red Sonja” e numerosi progetti per editori francesi e statunitensi. Nato a Zrenjanin e formatosi tra Serbia e Francia, Čolak si distingue per uno stile eclettico che spazia dall’avventura alla fantascienza, collaborando con alcune delle principali figure del fumetto europeo e americano. Attualmente impegnato nella realizzazione di “Orchi e Goblins” per il mercato franco-belga e di nuovi progetti per lo Spawnverse di Todd McFarlane, Čolak arricchirà ulteriormente il programma della manifestazione.

Infine, “sbarca” a Palermo Comic Convention anche una istituzione del mondo cosplay: Yuriko Tiger. Modella, influencer, performer e DJ. Ha collaborato con grandi brand come Capcom, Bandai Namco (Tekken 7), Warner Bros (Suicide Squad, Justice League), Riot Games Partner Italia, Swallowtail (modella per parrucche e lenti a contatto in tutto il sol Levante) e molti altri. È stata anche protagonista di campagne pubblicitarie e ospite in programmi televisivi, riviste, manga e parchi a tema. La biglietteria online è già aperta: i biglietti sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione, sezione biglietti, o su Liveticket (https://www.liveticket.it/palermocomicconvention). Gli abbonamenti sono in numero limitato e disponibili fino a esaurimento. Durante i giorni della manifestazione sarà possibile acquistare solo il ticket giornaliero.

La decima edizione di Palermo Comic Convention si svolgerà dall’11 al 14 settembre ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo.

Un appuntamento imperdibile per vivere quattro giorni di magia, fumetti e cultura pop con ospiti internazionali, incontri esclusivi e tantissime sorprese.