Altolia si prepara ai festeggiamenti di San Biagio

La Città Metropolitana di Messina conferma il proprio impegno nella collaborazione con gli enti locali del territorio, con l’obiettivo di assicurare lo svolgimento in sicurezza di tutte le manifestazioni turistiche e religiose e promuovere il valore identitario e culturale delle comunità.

Tra gli appuntamenti più sentiti spicca la festività dedicata al Santo Patrono San Biagio, che coinvolge profondamente la frazione di Altolia, nel Comune di Messina.

Un momento che, oltre al forte richiamo religioso, rappresenta anche una rilevante occasione di coesione sociale, memoria collettiva e valorizzazione delle tradizioni storiche della comunità locale.

Per permettere lo svolgimento in sicurezza della festa, la Città Metropolitana ha emanato un’ordinanza che dispone la chiusura temporanea al transito veicolare e pedonale della strada provinciale 33 (Molino – Altolia) dalle ore 19:00 del 26 luglio 2025 alle ore 2:00 del 27 luglio, e della strada di penetrazione agricola denominata Oglio Paddo dalle ore 15:00 del 26 luglio fino alle ore 24:00 del 27 luglio. L’ordinanza prevede anche la messa in opera di segnaletica adeguata, il coordinamento con gli enti competenti e l’adozione di misure per la tutela dell’incolumità pubblica e privata.

“Queste manifestazioni – ha diciarato il sindaco metropolitano Federico Basile – non sono soltanto eventi religiosi, ma momenti che rafforzano l’identità delle comunità e valorizzano il nostro territorio. Collaborare per garantire sicurezza e ordine è una responsabilità che affrontiamo con pieno spirito di servizio”.