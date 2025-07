Allen è vivo, ritrovato il bambino scomparso dal camping a Ventimiglia

Condividi questo articolo?

Il piccolo trovato su una collina da un gruppo di volontari a Latte, è in buone condizioni di salute e ha riabbracciato la mamma. Il papà del bimbo: “E’ andata benissimo, grazie a tutti”. Piantedosi: “Macchina dei soccorsi esemplare”

Allen Bernard Ganao, il bambino di 5 anni scomparso da venerdì alle 19.15 dal camping ‘Por la Mar’ di Latte, frazione di Ventimiglia, è stato ritrovato ed è vivo. A trovare il piccolo è stata una squadra di volontari coordinati dai vigili del fuoco che lo ha localizzato su una collina vicina. “Grazie a tutti, è andata benissimo, molto. Grazie, vi ringrazio, grazie”. Queste le parole di Bernardo Ganao, il padre del bimbo.

Per circa 40 ore l’intera comunità è rimasta in apprensione mentre circa 300 tra forze dell’ordine e volontari si alternavano nelle ricerche. A trovare Allen i volontari della protezione civile di Pompeiana che hanno subito allertato i vigili del fuoco. Il bambino è stato portato all’unità di comando locale dove ha potuto abbracciare i genitori, poi è stato portato all’ospedale di Imperia per accertamenti.

Pubblicità

Il ritrovamento

Il bambino è stato quindi localizzato sulle alture nei dintorni del camping da cui si era allontanato (LA MAPPA). Subito affidato ai soccorsi, le sue condizioni di salute sembrano buone. Poco dopo è stato accompagnato all’unità di comando locale (VIDEO) dove ha potuto riabbracciare la mamma.

“Il piccolo Allen è stato portato all’ospedale di Imperia per controlli. Ad un primo esame medico il bimbo è in buone condizioni”, fa sapere il 118 di Imperia.

“Allen è stato trovato sano e salvo ed è in braccio alla sua mamma nel Centro di Comando dei Vigili del Fuoco. Grazie a tutti per il preziosissimo aiuto”, ha dichiarato il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro. “Una gioia immensa – ha commentato il vicecomandante dei vigili del fuoco Alessandro Garibaldi – Allen sta bene e ha potuto abbracciare sua madre. È stato un momento davvero commovente“.

Piantedosi: “Macchina soccorsi esemplare”

“Ho telefonato al prefetto di Imperia, con il quale gli uffici del Viminale e io stesso siamo stati in costante contatto per tutta la giornata di ieri, per congratularmi per il ritrovamento del piccolo. La macchina dei soccorsi, coordinata dalla prefettura, ha operato in modo esemplare. L’impegno instancabile delle forze dell’ordine, dei Vigili del fuoco, delle strutture di soccorso e del volontariato rappresentano un esempio concreto di come lo Stato, nei momenti più critici, sia capace di mobilitarsi in modo coeso ed efficace. Non sempre, in situazioni così delicate, nonostante l’impegno massimo, si riesce a ottenere un esito positivo. Oggi viviamo una giornata che restituisce fiducia nelle istituzioni e speranza a tutta la comunità”, le parole del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, dopo il ritrovamento.

Le ricerche e le indagini

Prima del ritrovamento, le squadre di ricerca hanno lavorato tutta la notte coordinate dai vigili del fuoco, battendo tutta la zona attorno alla struttura.

Ieri sera intanto è stata sequestrata l’auto dell’uomo che ha detto di averlo visto per l’ultima volta alle 19.30 di venerdì.

Il testimone aveva raccontato di avere accompagnato Allen a un bivio dopo averlo sentito chiamare due volte ‘papà’. Ieri pomeriggio la sua abitazione è stata perquisita, ed era stato deciso anche di sentirlo in caserma dove, da quanto filtrava, si sarebbe contraddetto raccontando in un primo momento di avere accompagnato Allen a piedi e poi di averlo accompagnato in auto. Da ieri erano sono state allertate anche le autorità della vicina Francia.

Views: 7