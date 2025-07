Al via lunedì 14 il “Marettimo Italian Film Fest”. Sabato i premi Stella Maris e il concerto di Ron

Condividi questo articolo?

Cinema: al via lunedì 14 luglio il Marettimo Italian Film Fest

Fino a sabato 19 luglio parata di grandi nomi sull’isola:

Claudia Gerini, Nancy Brilli, Licia Colò, Massimiliano Gallo

Sabato gran finale con il concerto di Ron

Torna il grande cinema di mezza estate a Marettimo. L’isola sacra delle Egadi si prepara ad accogliere l’edizione 2025, la sesta della sua storia, del Marettimo Italian Film Fest – I Profumi del Mare 2.0, in programma da lunedì 14 a sabato 19 luglio. Una kermesse che unisce i maggiori successi del grande schermo, la valorizzazione del territorio e la promozione delle eccellenze artistiche e culturali del Mediterraneo, organizzato dall’associazione culturale SoleMar-Eventi con il contributo della Presidenza della Regione Siciliana e degli assessorati regionali al Turismo, Sport e Spettacolo, Territorio e Ambiente e Attività Produttive, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Comune di Favignana e reso possibile grazie al sostegno di SIAE, Poste Italiane e Unipol.

Dal tramonto alla mezzanotte sui palchi vista mare di Scalo Nuovo e Scalo di Mezzo si alterneranno interviste, proiezioni di film, dibattiti, concerti live, degustazioni e sfide culinarie. Cornice d’eccezione, il cielo incantato delle Egadi nelle sere estive di luglio.

“Ce l’abbiamo fatta!”, sorride Cettina Spataro, presidente dell’Associazione Solemar e infaticabile padrona di casa. “E’ stato un inverno di duro lavoro: alla fine della scorsa edizione, che aveva fatto segnare un record assoluto di star e presenze, ci eravamo dati l’obiettivo ambizioso di alzare ulteriormente il livello qualitativo del festival. A giudicare dai nomi che arriveranno sull’isola, crediamo di esserci riusciti. Del resto, il Marettimo Italian Film Fest vuole essere molto più di un festival: è un ponte tra arte, cultura e territorio, un’occasione per valorizzare le eccellenze mediterranee attraverso il linguaggio universale del cinema”.

Ad aprire ufficialmente il festival sarà la presentazione al Variety Village con Gabriella Carlucci alle 18 di lunedì 14, con la musica del Maestro Alberto Anguzza. Seguirà la proiezione del film “100 di questi anni”, edito nel centenario dell’Istituto Luce.

Tra i presentatori del MIFF, oltre alla già citata Gabriella Carlucci, tornano lo storico Giordano Bruno Guerri e i volti tv Pierluigi Diaco, Alessio Orsingher e Rita Forte, che animerà le serate con la sua voce unica e potente. A loro spetterà il compito di consegnare il premio “Eccellenza della Commedia” all’attrice Nancy Brilli (martedì 15 luglio), il premio “Folco Quilici” alla conduttrice e divulgatrice Licia Colò (mercoledì 16) e le targhe d’onore a Gabriella Buontempo, presidente del Centro Sperimentale di Cinematografia, e a Federica Lucisano, produttrice di chiara fama.

Confermato anche il game show culinario pomeridiano del vulcanico chef trapanese Peppe Giuffrè, autentica rivelazione dello scorso anno, che sarà accompagnato sul palco dal comico Stefano Masciarelli. Prevista anche la partecipazione della conduttrice Veronica Maya.

Tra i film in programma: Napoli/New York, di Gabriele Salvatores, Sapore di mare di Carlo Vanzina (martedì 15); Afrodite di Stefano Lorenzi, con Ambra Angiolini (mercoledì 16); L’Abbaglio di Roberto Andò, con Toni Servillo, Ficarra e Picone (giovedì 17); Io e te dobbiamo parlare di Alessandro Siani (venerdì 18).

Il festival si concluderà sabato 19 luglio con la cerimonia di consegna dei Premi Stella Maris alle star del grande e piccolo schermo.

Premi speciali saranno assegnati a Poste Italiane, al Centro SAR di Trapani Birgi e alla nave scuola Amerigo Vespucci, simbolo della Marina Militare Italiana.

Nel corso della serata finale interverranno anche molte personalità del mondo dello spettacolo e rappresentanti delle Istituzioni nazionali e regionali.

A chiudere l’evento, il concerto live di uno dei cantautori più amati e apprezzati della musica italian: Ron, che si esibirà in esclusiva per il MIFF allo Scalo Nuovo.

“La magia del tramonto, le proiezioni sotto le stelle, gli incontri con artisti, registi, musicisti, e i momenti dedicati all’ambiente e alla memoria storica trasformeranno Marettimo in un palcoscenico unico. Ringraziamo tutte le istituzioni, gli sponsor e i partner che hanno creduto in questa visione e invitiamo il pubblico a vivere con noi un’edizione ricca di emozioni, contenuti e bellezza autentica. L’isola sacra delle Egadi vi aspetta”, assicura Cettina Spataro.

Anche nell’edizione 2025 del MIFF si consolida il connubio tra arte e ambiente. Tra lezioni frontali, escursioni, esperienze pratiche e attività sul campo, a Marettimo ha già preso il via la Summer School organizzata sempre da SoleMar Eventi. Un’esperienza formativa rivolta a giovani provenienti da tutta Italia, pensata per offrire un’occasione di confronto diretto con esperti del settore ambientale ed esploratori del National Geographic su alcuni dei temi più urgenti legati alla sostenibilità. L’iniziativa, che andrà avanti fino a domenica 13, è promossa in collaborazione con il Comune di Favignana-Isole Egadi e l’Area Marina Protetta “Isole Egadi”, ed è dedicata a tenere alta l’attenzione sulla “Tutela dell’ambiente marino e politiche di sviluppo sostenibile”.

Nella foto, talk con Maria Grazia Cucinotta edizione 2024

