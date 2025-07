Al via la seconda edizione di Rome Fashion Show #Haute Couture 19-20 luglio 2025 Salone delle Colonne – Eur – Roma

Condividi questo articolo?

di Giuseppe Proiti

Dopo il successo di pubblico e di addetti ai lavori della prima edizione 2024, prenderà il via il prossimo 19 luglio la due giorni dell’edizione 2025 del Rome Fashion Show #Haute Couture e Prêt-à-Couture, alla sua seconda edizione, uno degli appuntamenti clou del calendario dedicato alla moda dell’estate capitolina.

L’evento si svolgerà nella suggestiva cornice del Salone delle Colonne all’EUR, in Piazza Guglielmo Marconi 26C nelle giornate del 19 luglio, dedicata ai nuovi talenti e del 20 luglio dove a sfilare saranno gli ambasciatori eccellenti del più lussuoso e glamour Made in Italy.

In passerella vedremo sfilare Alviero Martini, Franco Ciambella, Gianni Sapone, Nino Lettieri, Michele Miglionico e Gabriele Fiorucci Bucciarelli, tra i big, mentre tra i talents vedremo le creazioni di Concita Ties & Pearls, Raimonda Casale, Saro Mattia Taranto, Sonia Verrelli, Pina Grasso e la Coldiretti.

Particolare attenzione anche al tema della ecosostenibilità con le sfilate di Concita Ties, Pearls e della Coldiretti. Saranno presenti tante istituzioni che patrocinano il progetto Rome Fashion Show #Haute Couture, tra cui la Presidente Nazionale Dominga Cottarella di “Campagna Amica e Terra Nostra Coldiretti“ e la Presidente Nazionale Maria Francesca Serra di “Coldiretti Donne“ che, di concerto con il Direttore Artistico Steven G. Torrisi, proporranno capi realizzati con le vecchie tradizioni sartoriali e con materiali ecosostenibili, per un futuro della moda più green e attento alla salvaguardia del pianeta e dell’ecosistema.

Il progetto nasce dall’esperienza ultraventennale maturata nel settore moda dal Direttore Artistico Steven G. Torrisi e da Massimiliano Infantino, e dalla volontà di riportare il comparto moda in uno dei palcoscenici più importanti del mondo, immerso nella splendida culla del design e dell’eleganza, che solo Roma può essere. In un mix & match di antiche tradizioni sartoriali rivisitate e rese contemporanee e al passo con le nuove tendenze del fashion system.

Si inizierà il 19 luglio con i nuovi stilisti, i “cadetti” che presenteranno 15 capi ciascuno, partendo dal prêt-à-couture, proseguendo con l’haute couture e chiudendo con il classico abito da sposa, per raccontare la loro idea stilistica di nuova generazione.

Il 20 sarà dedicato agli ambasciatori, che presenteranno la propria collezione 2025/26, partendo dal prêt-à-couture, proseguendo con I’haute couture e chiudendo, anch’essi, con l’immancabile creazione sposa, a testimonianza di come la loro Maison sia in continuo sviluppo creativo e sartoriale.

Guardando sempre al futuro possiamo dare anche un’anticipazione per quella che sarà l’edizione del 2026, che oltre alla sfilata collettiva dei cadetti, introdurrà per gli

ambasciatori le sfilate individuali, suddivise in tre momenti moda e tre differenti fashion show: in tarda mattina, nel primo pomeriggio e in serata, con un calendario dinamico e innovativo, sempre al passo con i tempi.

Questo il programma dettagliato delle due giornate:

SABATO 19 LUGLIO 2025

(fashion show cadetti dalle 18.00 alle 20.40)

18.00 -18.20 – Concita Ties; Pearls

18.20 -18.40 – Raimonda Casale

18.40 -19.00 – Saro Mattia Taranto

19.00 -19.20 – Sonia Verrelli

19.20 -19.40 – Pina Grasso

19.40 – 20.00 – Coldiretti

DOMENICA 20 LUGLIO 2025

(fashion show ambasciatori dalle 18.00 alle 20.00)

18.00 -18.20 – Alviero Martini

18.20 -18.40 – Franco Ciambella

18.40 -19.00 – Gianni Sapone

19.00 -19.20 – Gabriele Fiorucci Bucciarelli

19.20 -19.40 – Michele Miglionico

19.40 – 20.00 – Nino Lettieri

Rome Fashion Show #Haute Couture ha il patrocinio di CONFIINE Confederazione Imprenditori Italiani in Europa con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, Regione Lazio, Fondazione Campagna Amica, Fondazione UniVerde, Coldiretti Donne, Terranostra agriturismo e ambiente.

L’evento Rome Fashion Show #Haute Couture 2025 sarà in diretta mondiale su MR TV Models Runway.

Per tutte le ulteriori informazioni: www.romefshautecouture.com

