Al via del Festival Internazionale “NotoMusica” con il musical “A New West Side Story”

Sarà il musical A New West Side Story a inaugurare la 50esima edizione del Festival Internazionale NotoMusica in programma giovedì 24 luglio alle 21.15 al Cortile del Collegio dei Gesuiti.

In questo spettacolo, che ha la regia di Armando Nilletti ed è prodotto dalla Camerata polifonica Siciliana, il celebre musical di Bernstein viene presentato in una originale trascrizione per due pianoforti e percussioni realizzata dai compositori Andrea Amici e Simone Zappalà. Una riscrittura profonda della trama orchestrale con alcuni elementi di novità rispetto al copione originario.

La direzione è affidata a Carmen Failla. Al pianoforte Stefania Cafaro e Luca Ballerini, accompagnati dall’Ensemble di percussioni Officina del ritmo. Il Corpo di ballo è dell’Accademia Danse La Vie. Il cast è formato da Carmelo Gerbaro, Roberta Spampinato, Axel Torrisi, Fausto Monteforte, Laura Sfilio, Silvio Sciarratta, Maria Cristina Litrico, Valerio Rinaudo, Alessandro Chiaramonte, Dario Aceto, Lorenzo Cristofaro, Renato Vinciguerra, Chiara De Pinto, Elisa Laudani, Alessandra Tarantello, Ilaria Frazzetto, Alberto Gandolfo, Antonio Pisasale, Fabio Gambuzza, Mario Mannino, Lorena Impellizzeri, Sofia Briga, Samira Shanahan.

La rassegna, organizzata dall’Associazione Concerti Città di Noto presieduta da Rina Rossitto e con la direzione artistica di Ugo Gennarini, vedrà alternarsi fino al 21 agosto grandi nomi nazionali e internazionale della musica classica, jazz e popolare.

La Presidente Rossitto dichiara: “È arrivato il momento più importante di tutta la nostra programmazione con il cinquantesimo Festival Internazionale Noto Musica, un traguardo lusinghiero che conferma l’evento come indiscusso simbolo della tradizione culturale e dell’identità non solo netina, ma dell’intero Val di Noto, per il quale fin dal 1975 è stato una presenza costante nella stagione estiva e un cartellone prestigioso con artisti di fama internazionale, costituendo anche un vigoroso incentivo per il turismo culturale. Mi piace credere che il maestro Corrado Galzio fondatore dell’Associazione Concerti, che per primo ha creduto nel valore della architettonica bellezza di Noto, coniugata all’armonica bellezza della musica, sia orgoglioso del patrimonio che lui ci ha donato e che noi abbiamo conservato e arricchito. Anche quest’anno il nostro cartellone non tradisce le aspettative con sette imperdibili appuntamenti, che abbracciano la musica classica, ma propone un’originale apertura alla contaminazione di generi”.

Il secondo appuntamento, in programma lunedì 28 luglio al Cortile del Collegio dei Gesuiti, vedrà in scena lo Janoska Ensemble formato da Ondrej Janoska (violino), Roman Janoska (violino), Frantisek Janoska (pianoforte) e Julius Darvas (contrabbasso).

I successivi eventi saranno: giovedì 31 luglio è in programma al Cortile del Collegio dei Gesuiti il concerto di Al Di Meola “Acoustic Trio” con Al Di Meola e Peo Alfonsi alla chitarra e Sergio Martinez alle percussioni. Domenica 3 agosto in Piazza Municipio sarà la volta di Simona Molinari, con il suo “Kairos Tour”; l’apprezzata cantante verrà accompagnata da Claudio Filippini (pianoforte, tastiera), Nicola Di Camillo (basso elettrico) e Fabio Colella (batteria). Mercoledì 6 agosto (Piazza Municipio) è in programma “Viaggio”, concerto del noto fisarmonicista Richard Galliano con l’Orchestra Jazz Siciliana diretta da Domenico Riina. Lunedì 11 agosto (Piazza Municipio), il pianista Danilo Rea e il fisarmonicista Luciano Biondini saranno i protagonisti del concerto “Cosa sono le nuvole”.

L’evento conclusivo del 21 agosto, che si svolgerà alle 21.30 sulla Scalinata della Cattedrale di San Nicolò, vedrà protagonista Stefano Bollani con il suo “Piano Solo Tour”.

Il Festival Internazionale NotoMusica è organizzato dall’Associazione Concerti Città di Noto, con il contributo del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo dell’Assessorato Regionale Turismo, Sport, Spettacolo del Comune di Noto e della Fondazione Federico II di Palermo.

