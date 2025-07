Al Mythos Troina Festival arriva “Miles gloriosus” con protagonista Ettore Bassi – Anfiteatro della Radura

Condividi questo articolo?

Lo spettacolo, unica data in Sicilia, ha la regia di Marinella Anaclerio, che firma anche traduzione e adattamento. Insieme a Bassi ci saranno sul palco Flavio Albanese, Luigi Moretti e Stella Addario, Adriano Gallo, Patrizia Labianca, Loris Leoci, Tony Marzolla, Stefano Quatrosi.

Dopo il successo ottenuto al Festival di Borgio Verezzi, arriva al Mythos Troina Festival la commedia di Plauto Miles gloriosus, gli adulatori sono simili agli amici come i lupi ai cani, per la regia di Marinella Anaclerio (Produzione Compagnia del Sole), che firma anche la traduzione e adattamento.

Lo spettacolo, unica data in Sicilia, andrà in scena venerdì 18 luglio alle 20.30 nel suggestivo scenario dell’Anfiteatro della Radura. Il vanaglorioso Pirgopolinice sarà interpretato dal noto e amato attore Ettore Bassi, sul palco insieme a Flavio Albanese, Luigi Moretti e Stella Addario, Adriano Gallo, Patrizia Labianca, Loris Leoci, Tony Marzolla, Stefano Quatrosi.

Pubblicità

In questa nuova rilettura il soldato spaccone Pirgopolinice è un fantastico sbruffone, un gioioso pavone, esagerato, spudorato, vitale. La distanza tra ciò che è e ciò che crede di essere è tale da irritare profondamente chiunque abbia un po’ di buon senso.

In una Efeso simile all’originale quanto l’ambientazione di certi western spaghetti al far west, si consuma la tragicomica truffa di un gruppo di sfaccendati di vario genere ai danni di un soldato, che ha due debolezze: le donne, meglio se sposate, ed essere adulato. Ha una divisa, dunque un potere, e molti soldi, che dispensa generosamente per soddisfare questi peccatucci. Do ut des. Normale. Perché tutti dunque lo odiano? Ha rapito e tiene segregata una giovane meretrice, e tedia chi lo circonda millantando senza posa meriti ed imprese.

Tutti fingono simpatia e perfino amore nei suoi confronti, pur di ottenere da lui mance ed incarichi, tutti pronti a godere nell’improvvisare vere e proprie recite in favore del credulo pavone, ma pavoneggiandosi a loro volta della loro abilità nel sostenere il ruolo stabilito: l’amico fidato, il servo fedele, il vicino premuroso, la fidanzata amorevole e così via. Così la strada diventa scena e il teatro da mezzo diventa fine e le parole di Giulietta si mescolano a quelle di Ofelia in un potpourri da serata d’onore. Ne risulta una gara tra attori consumati dove l’unico spettatore pagante in conclusione, viene imbrogliato, derubato e malmenato. L’eccesso è sempre un vizio…a prescindere dal contesto.

Il prossimo appuntamento in programma venerdì 25 luglio, vedrà in scena la prima nazionale di “Orestea suite”, diretta da Daniele Salvo, che ha firmato molte regie di successo al Teatro Greco di Siracusa. Il cast sarà composto da 23 giovani under 35 che daranno vita alle vicende degli Atridi. Produzione INDA di Siracusa.

Il Mythos Troina Festival, rassegna teatrale sul Mito classico e contemporaneo, diretto dell’attore Luigi Tabita, è patrocinato dall’INDA (Istituto Nazionale del Dramma Antico) ed è organizzato dal Comune di Troina (Enna).

Views: 9