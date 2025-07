A19 chiusa tra Enna e Caltanissetta, camion fuori strada

Condividi questo articolo?

Per motivi in corso di accertamento un camion è uscito di strada fra Enna e Caltanissetta in un tratto a doppia corsia all’interno della galleria Guastaferro. Il camion è finito sul guard rail impedendo di fatto la circolazione in entrambe le direzioni. Sul posto la Polizia Stradale e il personale Anas. Il camion avrebbe peraltro perso parecchio carburante lungo l’asfalto. Per questo motivo l’autostrada A19 non è al momento percorribile in entrambe le direzioni.

Gli automobilisti provenienti da Catania devono uscire allo svincolo di Enna per reimmettersi poi in A19 a Caltanissetta, mentre gli automobilisti provenienti da Palermo devono uscire a Caltanissetta per reimmettersi in autostrada allo svincolo di Enna.