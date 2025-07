A Milo protagonista il Teatro dei Pupi con “La Marionettistica dei Fratelli Napoli”

Condividi questo articolo?

Teatro Lucio Dalla, venerdì 1 Agosto, alle ore 20.45

“Come Orlando acquistò le Armi”, è il titolo dell’avvincente spettacolo di Alessandro e Fiorenzo Napoli che, venerdì 1 Agosto, alle ore 20.45, sarà accolto al “Teatro Lucio Dalla” di Milo, nella “Rassegna di teatro, musica e danza”, diretta da Alfio Zappalà. Indiscusso protagonista il Teatro dei Pupi con “La Marionettistica dei Fratelli Napoli”, ovvero la più significativa realtà del tradizionale teatro dei pupi di stile catanese.

Sinossi. Per il pubblico tradizionale dell’Opira catanese alcuni degli episodi più attesi delle puntate cicliche serali erano quelli in cui gli eroi più amati prendevano le armi, cioè indossavano per la prima volta la loro pregiata armatura dopo aver superato prove importanti o simbolici riti d’iniziazione. In questa rappresentazione si vedrà come acquisti le armi Orlando, uno dei maggiori protagonisti della Storia dei Paladini di Francia, che nei teatri di quartiere incarnava modelli di lealtà ed eroismo cavalleresco. I saraceni di Almonte d’Asia hanno invaso la Calabria e col tradimento si sono impadroniti della città di Risa, cioè – secondo la toponomastica carolingia – Reggio Calabria. Per contrastare l’avanzata musulmana, Carlo Magno scende in Italia: gli eserciti cristiani sono guidati da Milone d’Anglante, padre di Orlando; Amone d’Ardenna, padre di Rinaldo; Ottone d’Inghilterra, padre di Astolfo. Mentre il valorosissimo Milone costringe Almonte ad attestarsi sulle montagne d’Aspromonte, Rinaldo da un lato e Orlando e Astolfo dall’altro, seppur giovinetti, scalpitano per indossare le armi e compiere grandi imprese al pari dei loro genitori. Orlando, dopo esser fuggito insieme ad Astolfo dal collegio d’arme grazie alle astuzie di Peppininu, giungerà in Aspromonte… ma non riuscirà a riabbracciare il padre Milone, perché questi è stato ucciso a tradimento da Almonte. Ma Orlando arriverà in tempo almeno per salvare la vita allo zio Carlo Magno e ucciderà proprio l’antieroe Almonte d’Asia. Indossate le pregiate armi del saraceno, Orlando sarà investito cavaliere e conte dallo zio Carlo: per volere dell’Onnipotente, da ora in poi si compirà il destino del paladino, difensore della fede cristiana e cavalier di Dio.

“Queste vicende risalgono ad antiche chansons de geste francesi come La Chanson d’Aspremont. Attraverso molti cantàri italiani, i romanzi in prosa di Andrea da Barberino e il poema in ottave Le prime imprese di Orlando di Ludovico Dolce confluirono nel romanzo a dispense di Giusto Lodico e da lì nella messinscena dei pupari catanesi. Essi adattarono questi materiali narrativi dando grande spessore drammaturgico ai personaggi di Milone e Almonte, inserendo nell’intreccio la maschera catanese di Peppininu”, dichiara Alessandro Napoli.

La Marionettistica dei Fratelli Napoli. Fondata a Catania nel 1921 da Gaetano Napoli, è oggi giunta, senza interruzioni di attività, alla sua quarta generazione. Tutti i componenti della famiglia prendono parte alla messinscena degli spettacoli, ciascuno secondo il ruolo che gli è più congeniale fra quelli tipici dell’Opira catanese. La compagnia svolge ormai da un secolo un’intensa attività teatrale che l’ha portata a esibirsi in tutto il mondo. La famiglia Napoli, pur mantenendosi fedele ai codici e alle regole di messinscena della tradizione, lavora per adattare l’Opira catanese alle esigenze di un pubblico nuovo. ​I “pupi piccoli” segnarono un vero e proprio “passaggio epocale”: essi, mantenendo assolutamente intatti codici, regole e tecniche della messinscena tradizionale, assicurarono la possibilità di affezionare all’Opira catanese un nuovo pubblico, composto da giovani in età scolare e studenti universitari, professionisti, borghesi, e uomini di cultura. Nel 1978 i fratelli Napoli ricevono dai Reali d’Olanda il prestigioso Praemium Erasmianum che “corona persone e istituzioni che con la loro attività hanno arricchito la cultura europea”.

Prossimi appuntamenti con la “Rassegna di teatro, musica e danza” (Estate2025), diretta da Alfio Zappalà, al “Teatro Lucio Dalla” di Milo (ore 20.45 per tutti gli appuntamenti in cartellone): il 2 agosto “Il ratto delle Sabine” di Franz von Schönthan, celebrazione del teatro comico e della commedia degli equivoci, con Pippo Pattavina; il 3 agosto “Libertango”, in cui le radici del tango si intrecciano con le vibrazioni dell’elettronica contemporanea, con il soprano Simona Trentacoste, le musiche e le ballerine della “Women Orchestra”; l’8 agosto “Il Paraninfo” di Luigi Capuana, con Enrico Guarneri, tra verismo e comicità, rappresentazione di un’opera tra le più brillanti della letteratura siciliana; il 10 agosto con “Caro amico… ti vengo a cercare”, il suggestivo tributo a Lucio Dalla e Franco Battiato che quest’anno vedrà come ospiti le cantanti Amara e Bianca Atzei, accompagnate dall’Ethos Orchestra diretta dal Maestro Daniele Zappalà. La serata sarà condotta da Ruggero Sardo. Ancora, il 12 agosto “Il talento di essere tutti e… nessuno” di e con Luca Ward, spettacolo tratto dal libro autobiografico del 2021; il 13 agosto “Note da Oscar”, incantevole concerto sulle note delle colonne sonore più celebri del cinema hollywoodiano con il Bellini Ensemble. Dopo la breve pausa di ferragosto, si ricomincia il 18 agosto con “Amici per la pelle”, inscenato da Gino Astorina ed Eduardo Saitta, propone un esilarante mix di comicità e riflessioni sul lato oscuro dell’amicizia e dei desideri proibiti. Il 24 agosto sarà la volta di “Mille Rose”, magnetico omaggio teatrale a Rosa Balistreri di e con Lucia Sardo e la “Women Orchestra” diretta da Alessandra Pipitone; il 27 agosto sarà la volta di “Mizzica questo è jazz”, un racconto inedito che narra, insieme, la Sicilia e la nascita del jazz, con Andrea Tidona e Rino Cirinnà; il 29 agosto “Strange King of Women”, tutto al femminile, unico e originale omaggio musicale europeo ai Deep Purple. Il 30 agosto, chiude in allegria “Soggetti smarriti”, cabaret show con la compagnia de “Il gatto blu – Harpago”.

