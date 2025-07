A Massa va in scena il Big Art Festival con Will Smith un esclusivo dinner show il gala a Villa Bocelli

Condividi questo articolo?

Will Smith accende la notte toscana. È uno degli appuntamenti più glamour dell’estate, ospitato nella Villa Alpebella di Massa di proprietà della famiglia di Andrea Bocelli.

Stasera, venerdì 25 luglio, alle ore 20, partirà il Gala Stravagante del Big Art Festival che vedrà protagonista la star cinema hollywoodiano Smith, il quale si esibirà in compagnia dell’Étoile Band in uno show fuori dalle righe.

Eleganza ed energia sono le parole d’ordine in uno dei luoghi più suggestivi d’Italia, la splendida tenuta del XV secolo (ex-Oliviero) restaurata da Bocelli per farne il centro nevralgico delle attività della ABFoundation e ospitare eventi speciali.

Il programma

Il programma della serata prevede all’inizio il cocktail di benvenuto, alle 21 la cena di gala gourmet italiana appositamente creata per l’occasione e alle 22 la performance di un potente live show di Will Smith con esibizioni esclusive di ospiti e momenti a sorpresa. Dress code ovviamente super elegante per uomini e donne.

Dal successo nella serie cult Willy il principe di Bel-Air, Smith è diventato protagonista di blockbuster come Men in Black, Io sono leggenda e Alla ricerca della felicità. Premiato con un Oscar nel 2022, continua a esibirsi ancora come performer musicale in eventi esclusivi. I biglietti per il Gala a villa Bocelli vanno da 1.100 a 2.500 euro, in linea con la logica organizzativa degli eventi della Bering Iglesias Art Holding, questa volta in partnership con marchi come Hublot, Marchesi e Caffè Principe.

