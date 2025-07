Condividi questo articolo?

La suggestiva località di Costa Sovere a Mascali si prepara ad accogliere il ritorno del Puntalazzo Jazz Festival, che prenderà il via domenica 13 luglio. L’evento, patrocinato dall’Assessorato allo Spettacolo del Comune di Mascali, retto da Valentina Gullotta, promette di offrire un’esperienza unica, unendo musica di qualità e immersione nella natura.

Il festival inaugura la sua edizione domenica con l’esibizione dei Four on Six. L’iniziativa è frutto di una collaborazione strategica con la rassegna estiva Friscura, curata dall’agenzia catanese Studio Fare, e con il Puntalazzo Jazz Festival stesso, nato nel 2014 dalla passione del suo direttore, Gigi Monterosso.

L’obiettivo del progetto è creare una programmazione ibrida capace di attrarre sia un pubblico giovanile sia gli amanti del jazz, proponendo eventi al passo con le tendenze attuali. La scelta di Costa Sovere come location offre un’atmosfera ideale per godere delle performance musicali in un contesto naturale e rilassante.

Nella foto FOR ON SIX