A Catania a Palazzo Platamone arriva lo spettacolo: DISNEY TRIBUTE LIVE SHOW con Red Aria Blu

Famiglie, bambini e amanti della magia Disney: vi aspettiamo per una serata unica che unisce spettacolo e valori, sogni e consapevolezza.

Un appuntamento imperdibile per grandi e piccini: “Disney Tribute Live Show con Red Aria Blu” approda a Palazzo Platamone il prossimo 24 luglio alle ore 21:00, per una data unica all’insegna della musica, della fantasia e dell’educazione alla non violenza e all’uso consapevole dei social.

Lo spettacolo, ideato per famiglie e bambini, unisce l’incanto delle più celebri colonne sonore Disney a un messaggio profondo e attuale: la lotta al bullismo, la promozione della non violenza e l’uso consapevole dei social media e di internet. Un’occasione per riflettere insieme – con leggerezza e linguaggio adatto ai più piccoli – su temi fondamentali per la crescita dei cittadini di domani. Grazie a Fredy Petralia lo spettacolo sarà intervallato da messaggi educative e formativi che offriranno ai bambini la necessaria consapevolezza e attenzione.

L’evento è organizzato dall’Associazione Nuove Vie per un Mondo Unito – APS, in collaborazione con l’Associazione Culturale Teatrale Senso Unico Alternato, con il coinvolgimento attivo di numerose realtà associative del territorio catanese, tra cui le ACLI Provinciali di Catania, l’associazione diocesana ATACANI APS, la Pro Loco Sicilia sezione di catania, Futurlab APS, Solco Catania, Croce Rossa Italiana – sezione di Catania, e il Centro Servizi per il Volontariato.

“Disney Magic Live con Red Aria Blu” non è solo uno spettacolo musicale: è un vero e proprio progetto culturale che intende offrire ai più giovani – e alle loro famiglie – strumenti semplici ma efficaci per affrontare con consapevolezza le sfide della società contemporanea.

Con le sue canzoni, i suoi personaggi colorati e l’energia positiva che caratterizza ogni performance, Red Aria Blu hanno conquistato migliaia di bambini sul web e nelle piazze italiane. Ora, questa travolgente avventura educativa arriva finalmente anche a Catania.

Sul palco i protagonisti del noto canale YouTube Kids “Red Aria Blu”. Gli amati personaggi RED, ARIA e BLU prenderanno vita grazie al talento di:

ARIA – GIULIANA DI DIO

Attrice, cantante, presentatrice, nasce a Messina il 18 luglio 1990. Laureata in “Discipline delle arti, musica e spettacolo, frequenta vari laboratori teatrali a Messina, in particolare con Angelo Campolo e Annibale Pavone. Recita con gli attori Massimo Mollica e Giovanna Battaglia. Dal 2009 ad oggi ha una intensa attività teatrale con opere “PAOLINO RE DI DENARI”, “ROMEO, GIULIETTA E LA CITTA’”, IL PRINCIPE DI AGRABAH”, “MISTER ALEX SHOW”, “IL GRANDE INQUISITORE” e come presentatrice di vari eventi musicali e saggi.

Nel 2011 è protagonista nel mediometraggio “L’ULTIMA ALBA” e nel 2013 in “TIME HOUSE”. E’Modella e testimonial per “Pois” e “Think Chic”, “Verdissima friends” e “Magliette d’Autore-Simone Caliò”, “Queen Parrucchieri “Barbara Sposa Atelier per Roma Sposa”.

Debutta nel piccolo schermo nel 2014 con lo Spot “Bolle e Profumi” su Tremedia ed “Etnaland” su tutte le reti nazionali. Nel 2015 è Inviata Speciale nel format tv per ragazzi Arcobaleno su RTP riscuotendo un enorme successo. Nel 2015 Decide di trasferirsi a Roma per frequentare un’accademia di recitazione, “La fondamenta” a Cinecittà. Nel 2018 viene scritturata dal produttore C. Crocetti per ricoprire il ruolo di Emma nel nuovo allestimento di “Georgie: il Musical” al Teatro Sistina di Roma.

Nel 2020 arriva nelle TV Siciliane e Calabresi Magical Art, format TV di successo in live streaming dedicato all’arte e la creatività, sviluppato interamente fra le mura domestiche durante il primo Lockdown, con la partecipazione di Daniele. Umberto e Giuliana ricoprono i ruoli di Autori e Conduttori, e Umberto ne firma la Regia.

Conosciutissima a Messina per aver interpretato le più belle principesse Disney per l’agenzia Mister Alex, è amante da sempre di fumetti e Cartoni Disney, partecipa come cosplayer in varie fiere del fumetto italiane come: Etnacomics, MessinaCon, Geek Party, vincendo premi come: “Miglior Femminile”, “Miglior Interpretazione”, “Miglior Coppia, e in qualità di presentatrice in fiere quali: Dragon Fest, Geek Party.

RED E BLU UMBERTO E DANIELE VITA

Attori, doppiatori, cantanti e conduttori televisivi italiani Umberto e Daniele Vita, gemelli messinesi nati il 20 aprile 1990, sono due talenti poliedrici nel panorama dello spettacolo italiano. Cantanti ufficiali della sigla TV “PJ Masks – Superpigiamini”, hanno una solida formazione artistica che spazia dal musical, al doppiaggio, alla televisione.

Diplomati all’Istituto d’Arte E. Basile di Messina in Discipline Pittoriche e Arti Applicate, iniziano a studiare chitarra a sei anni e debuttano giovanissimi in un concerto di beneficenza per Telethon. Il loro percorso artistico si arricchisce con la formazione in scuole di recitazione come ARKNOAH, THEATRON ACADEMY e presso la prestigiosa MTS – Musical! The School, attraverso la scuola “Studio Danza” di Messina, affiliata con l’Accademia di Milano diretta da Simone Nardini.

Per il canto e la performance, si perfezionano alla Music Life di Messina, diretta dai Maestri Christian Gravina e Francesca Morabito. Carriera nel musical e nella TV Il loro amore per il teatro musicale li porta a interpretare ruoli iconici in spettacoli ispirati a grandi classici come Grease, Cats, Pinocchio, High School Musical, Il Fantasma dell’Opera, Moulin Rouge, Aggiungi un Posto a Tavola e molti altri.

Nel 2012 fanno il loro ingresso nel mondo della televisione recitando al fianco di George Clooney nello spot Fastweb – Immagina, Puoi!, oltre a partecipare allo spot nazionale di Etnaland. Da allora, sono ospiti di numerosi programmi su RAI, Mediaset e Sky. Dal 2013 iniziano la loro collaborazione con la Walt Disney Company Italia, prestando la loro voce in qualità di doppiatori cantati per cartoni animati e film come Phineas e Ferb, Miles dal Futuro, Peter Pan, The Lion Guard, PJ Masks – Superpigiamini, Pickle & Peanut, Alla Ricerca di Dory, Sofia la Principessa, La Legge di Milo Murphy e molti altri. Lavorano anche nel doppiaggio per Mediaset, Netflix, Fox e Amazon.

Grazie alla loro empatia con il pubblico più giovane, nel 2014 pubblicano il singolo “Un Sorriso Può Cambiare il Mondo”, progetto di solidarietà scritto da Lorena Brancucci, storica paroliera e adattatrice Disney.

Dal 2014 al 2017 conducono il programma “Campus Italia” su RAI Italia e RAI Scuola, diventando i conduttori più giovani della rete a livello internazionale. Nel 2015 creano e conducono il programma per ragazzi “Arcobaleno”, di cui Umberto cura la regia e Daniele firma la sigla. Nel 2017 vengono scritturati per il musical “Georgie”, scritto da Claudio Crocetti e diretto da Marcello Sindici, per poi essere riconfermati nel cast della Première nazionale al Teatro Sistina di Roma nel 2018. Sempre nel 2018, recitano nella fiction “Questo Nostro Amore 80” su RAI 1, al fianco di Anna Valle e Neri Marcorè.

Nel 2020 arriva Magical Art, un format TV in live streaming dedicato all’arte e alla creatività, nato durante il primo lockdown e trasmesso sulle televisioni siciliane e calabresi. Umberto e Daniele ne sono autori e conduttori, con Umberto alla regia. Oltre alla loro carriera nel musical e nel doppiaggio, sono conosciuti a Messina come performer teatrali, character performer e cosplayer, vincendo numerosi premi in eventi come Romics, MessinaCon, Milazzo Comics and Games, Geek Party e Festa dell’Unicorno. Protagonisti de Il Ragazzo dalla Maschera di Ferro

Dal 2022, Umberto e Daniele Vita sono i protagonisti del musical Il Ragazzo dalla Maschera di Ferro, tratto dal romanzo Il Visconte di Bragelonne di Alexandre Dumas, prodotto e adattato per il teatro da Claudio Crocetti. Grazie al loro talento poliedrico e alla loro capacità di emozionare il pubblico, Umberto e Daniele Vita continuano a lasciare il segno nel mondo del musical e dell’intrattenimento.

