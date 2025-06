Workshop Radicepura, presente lo stand del Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara

Condividi questo articolo?

Un successo annunciato il workshop “Territorio Jonico Etneo, visioni e prospettive”, un’iniziativa promossa dalla Diocesi di Acireale in sinergia con la Fondazione Maria Barbagallo e rivolta agli imprenditori siciliani.

L’evento, svoltosi ieri, sabato 31 maggio, presso la sala conferenze di Radice Pura, è stato fortemente voluto dal vescovo di Acireale, Antonino Raspanti, presidente della Conferenza Episcopale Siciliana. Il vescovo ha invitato personalmente imprenditori, startupper, professionisti e operatori economici del comprensorio per un dialogo incentrato sulle imprese impegnate nella valorizzazione delle risorse locali: dall’agricoltura e la pesca, al turismo, alle attività manifatturiere e all’innovazione, con l’obiettivo di promuovere la cultura del lavoro nel territorio.

L’iniziativa ambisce a diventare un modello replicabile per altre realtà locali, offrendo un’opportunità concreta per costruire sinergie e accedere a strumenti di sviluppo reale.

Al workshop ha preso parte anche la governance del GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara, con il presidente Ignazio Puglisi presente all’evento con uno stand dedicato. “La nostra presenza ha un significato molto profondo – ha dichiarato Puglisi -ovvero che il lavoro che stiamo facendo attira l’attenzione anche di chi immagina di organizzare un evento di questo tipo. Abbiamo allestito uno stand attraverso il quale vogliamo raccontare i tantissimi progetti che stiamo portando avanti, alcuni dei quali vedranno presto la luce. Siamo molto soddisfatti.”

Puglisi ha inoltre ribadito lo stretto sodalizio stretto dal GAL, in chiave di promozione territoriale, con il consorzio Etna DOC e con l’Enoteca Regionale di Castiglione di Sicilia: “A conferma del fatto che il vino è un elemento che può unire nel rilancio di un comprensorio che ha delle potenzialità che stanno per esprimersi pienamente anche grazie al contributo che sta dando il GAL”. L’entusiasmo e la partecipazione al workshop testimoniano il fermento e la volontà di crescita che animano il territorio Jonico Etneo.