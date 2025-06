VIII Rassegna ‘A Scurata Cunti e canti al calar del sole – Marsala, Overture Pellegrino, Lungomare Egadi 10

Condividi questo articolo?

Lunedì 9 giugno, a Marsala, alle ore 10,30, presso l’Ouverture delle Cantine Pellegrino, in via Lungomare delle Egadi 10, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’ VIII Rassegna “’a Scurata Cunti e canti al calar del Sole Memorial Enrico Russo”.

Si tratta della kermesse, ideata e organizzata dal Movimento artistico culturale città di Marsala, nota per unire la bellezza paesaggistica delle Saline Genna, nella laguna dello Stagnone, ad una vocazione green, per la messa in scena nel “teatro a mare” fatto di tufi e sale a pelo d’acqua – denominato “Pellegrino 1880”, dal main sponsor della manifestazione -, con una sempre maggiore ricerca culturale e artistica per gli eventi proposti.