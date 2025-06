Valdemone Festiva trasloca, la sedicesima edizione a Isnello (Pa) dal 22 al 24 agosto

Condividi questo articolo?

L’Associazione Kiklos è orgogliosa di presentare la 16esima edizione del Valdemone, Festival internazionale di teatro di strada, circo contemporaneo e musica, che quest’anno si svolgerà a Isnello (in provincia di Palermo), da venerdì 22 fino a domenica 24 agosto. La scelta di spostare il Valdemone Festival rappresenta per Mario Barnaba, Virgilio Rattoballi e Stefania Soldano (associazione artistica Kiklos) gli organizzatori e fondatori dell’evento, una presa di posizione sofferta ma necessaria, non priva di motivazioni forti che li portano ad interrompere un rapporto consolidato nel corso di quindici anni con il Comune di Pollina e con la sua gente, “Vogliamo sentitamente ringraziare tutta la comunità di Pollina per il supporto dimostrato in questi lunghi anni” dicono.

Ma per ritrovare la giusta energia e per consolidare ancora di più il progetto, si è ritenuto necessario avviare un cambiamento che sappia anche valorizzare un territorio ricco di risorse, come quello Madonita. Sarà una edizione ricca di novità quella che si terrà quest’anno nel “paese delle stelle”, che diventerà la nuova casa del Festival.

Tema di quest’anno sarà la “Talea” come forma di resistenza. La “talea” si riferisce a un metodo di propagazione delle piante, ma può anche essere interpretata in senso più figurato come una strategia di resistenza o di sopravvivenza. Il Valdemone Festival nasce nel 2010 come idea, un germoglio, e trova terreno fertile nel comune di Pollina, in questi quindici anni il germoglio è diventato pianta forte, grande robusta e generosa. Grazie alle cure, alla professionalità, a l’entusiasmo, e non per ultimo all’amore di un gruppo di artisti, quella che era nata come una festa in piazza si è trasformata in un festival di fama internazionale.

Pubblicità

La pianta Valdemone Festival è stata immaginata e piantata da un gruppo di artisti di strada con la voglia di far conoscere il mondo del teatro di strada e circo contemporaneo. Nato nel 2010 dalla collaborazione di diverse associazioni che operano sul territorio siciliano e con vocazioni di vario tipo (dalle attività culturali a quelle sociali). Il Valdemone Festival oggi è organizzato dall’associazione artistica Kiklos e vuole essere un appuntamento prima di tutto artistico culturale volto alla valorizzazione del luogo che lo ospita e che diventa un palco a cielo aperto con le sue piazze, le sue strade e i suoi vicoli.

L’associazione Kiklos ha sviluppato un concetto di festival innanzitutto votato a promuovere il teatro di strada e il circo contemporaneo, cercando di valorizzare tutti i generi artistici e la libera espressione nello spazio pubblico, integrandoli in un contesto unico nel suo genere, dando assoluta priorità all’innovazione artistica. Col passare degli anni e il susseguirsi delle edizioni del Valdemone Festival l’associazione Kiklos nelle persone di Virgilio, Stefania e Mario creano contatti con altre realtà del settore, alzano l’asticella della qualità artistica proposta durante il festival, promuovono l’evento in network nazionali e internazionali generando nuove collaborazioni.

Ecco i nomi degli artisti che si esibiranno durante la sedicesima edizione del Valdemone:



DUO UN PIE’ (Argentina) SAMAKI (Germania) ROLANDO RONDINELLI (Argentina) CHIARA MARCHESE (Francia) ENZO

MIRONE (Italia) LE RADIOSE (Italia) MARTA PISTOCCHI (Italia) LUIGI CIOTTA (Italia) SHEDAN THEATER (Italia)

DICHIARAZIONI DEGLI ORGANIZZATORI NONCHE’ DIREZIONE ARTISTICA DEL FESTIVAL

Stefania Soldano

“Convinti di un cambiamento necessario, che possa maggiormente valorizzare e condividere il nostro progetto culturale il “paese delle stelle” diventerà la nostra nuova casa”.

Mario Barnaba

“Talea come forma di resistenza, si riferisce a un metodo di propagazione delle piante, ma può anche essere interpretata in senso più figurato come una strategia di resistenza o di sopravvivenza. Il Valdemone Festival rinasce e Resiste”.

Virgilio Rattoballi

“in questi anni non pochi sono stati i tentativi per cercare di arginare le divergenze di visione e modus operandi, con l’attuale amministrazione del comune di Pollina, mettendo come priorità assoluta la realizzazione del Valdemone Festival in quanto patrimonio della comunità di Pollina, del pubblico che ogni anno è presente e di noi organizzatori e staff, ma si è arrivati ad un punto dove queste divergenze sono diventate insanabili. Nonostante il forte legame con il territorio, gli affetti, che dalle persone ai luoghi ci hanno segnati e hanno contribuito a dar vita a una storia e a un’identità dell’evento abbiamo scelto di dare una nuova casa al Valdemone Festival”.