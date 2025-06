Condividi questo articolo?

Fuori il video di “Untie Your Tie”, il nuovo singolo dei NOBLE SIN, già in radio, traccia che apre il loro album “Off We Go”, disponibile su tutte le piattaforme digitali (One Publishing e Music /

“Untie Your Tie” è la colonna sonora di quella tensione sessuale che nasce tra due persone in giacca e cravatta, tra una riunione e l’altra, tra sguardi che si incrociano troppo a lungo e sorrisi fuori orario. È il momento in cui l’aria si fa sempre più ardente e il desiderio prende il sopravvento. Qualcuno chiude il laptop… e apre la porta sbagliata. O forse quella giusta.

«Cosa c’è di meglio del bianco e nero per valorizzare lo spazio urbano di Roma? Rimandando spesso un’immagine “esotica” e “del Sud” attraverso la sua palette di colori, filmare la Città Eterna in bianco e nero ci permette di renderci conto che si tratta anche di una grande metropoli con tutte le complessità che le sono proprie. È questo – afferma il regista del video Pierre-Marie Villareal – che mi sembrava più pertinente per il videoclip di “Untie your tie” dei Noble Sin: ancorare la loro origine romana in una città complessa.»

L’idea dell’album nasce dalla semplice passione per la musica e dalla volontà di esplorare il proprio suono senza un tema preciso in mente. La realizzazione ha richiesto circa un anno, un periodo di crescita e scoperta sia come band sia come individui. Ogni canzone dell’album è indipendente, senza un filo conduttore, e rappresenta varie emozioni e riflessioni. Il titolo, “Off We Go”, è stato scelto insieme alla tracklist, rappresentando una sorta di ora si parte simbolico del loro percorso musicale. La copertina, scelta da un sondaggio tra i fan, raffigura un pavone, simbolo di bellezza, unicità e autenticità, idea suggerita dal bassista Valerio Oriente. Il disco è altamente energico e autentico, descritto con un’espressione colorita: “spacca!”.

Questa la tracklist dell’album “Off We Go”: “Untie Your Tie”, “0ff We Go”, “Running”, “Criminal Bdsm”, “Alone”, “Storm”, “Mountain”, “Release Me (Psycho)”, “Hey Sister!”, “Fly High” e “Insane”.

«Ringraziamo chi ci sostiene, nello specifico Gianni Errera, che ci ha guidati nel mestiere di musicisti e – dicono i Noble Sin – tutto il team che ha contribuito alla produzione e all’immagine del progetto, incluso lo Studio One Publishing E Music. Il nostro percorso dimostra quanto sia importante una comunità di supporto per creare e portare avanti un progetto artistico. Un grazie di cuore a tutti i familiari e amici che ci sono stati vicini, che ci hanno spinto a crederci e ci hanno dato coraggio nei momenti di dubbio. Quando si dice “it takes a village”, non vale solo per crescere un figlio… ma anche per fare un album.»

Noble Sin sono voce Alina Likholat, chitarra elettrica Nikolai Fissenko e Antonio Serra, basso Valerio Oriente e batteria Andrea Palanca. La band è nata nel 2020 a Roma. Noble Sin ovvero creare e suonare nuovi brani che continueranno a spargere i messaggi di motivazione, coraggio e onestà con sé stessi… sempre con un tocco di nobiltà in ogni suono e parola. Dopo aver partecipato a Sanremo Rock, il gruppo è riuscito a raggiungere la finale, dove ha avuto l’opportunità di incontrare l’attuale produttore, Gianni Errera. Nell’ottobre del 2022, i Noble Sin hanno intrapreso un nuovo ambizioso progetto: la realizzazione del loro primo album. Il primo singolo che ha anticipato l’album “Criminal Bdsm” è stato lanciato sul mercato europeo, partendo dalla Germania, seguito da “Running” promosso anche in Italia. Terminato di registrare da poco in studio, tra un live e l’altro in giro per l’Europa, ecco che per l’estate 2025, al lancio dell’album “Off We Go”, fuori il 27 giugno, arriva in radio il singolo “Untie Your Tie”.