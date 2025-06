Tregor Russo premiato al Teatro Biondo di Palermo

Condividi questo articolo?

Ieri sera, sul palco del Teatro Biondo Stabile di Palermo, durante la cerimonia di apertura prima del concerto “Laudate Hominem: L’Odoimé e la Buona Novella di F. De André”, l’artista internazionale, compositore, insegnante di musica, autore, divulgatore storico e fotoreporter Tregor Russo è stato premiato con il pregiato diploma onorario, la fascia, la spilletta e la medaglia divenendo Accademico Di Sicilia, dal valore nazionale italiano, per il suo nuovo ammaliante Quinto Libro in carriera ed il secondo sulla Sicilia dal titolo “SICILIA; LO SPECCHIO DELL’ANIMA OLTRE I CREPUSCOLI DEL TEMPO IN DIVENIRE”, per aver realizzato il Primo Grand Tour completo nell’entroterra della Sicilia con 110 comuni antichi all’attivo in 4 anni e undici mesi in itinere e per il suo prezioso contributo storico con il suo poliedrico talento dando nuovi impulsi alla cultura, alla dottrina e alle tradizioni siciliane.

I premi gli sono stati conferiti dal Presidente del Senato dell’Accademia di Sicilia. L’evento é stato registrato in diretta da alcune emittenti televisive regionali.