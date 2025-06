Tramonto, musica e sapori alla Festa dei Mari 2025: a Custonaci inizia l’estate siciliana

Condividi questo articolo?

Le luci si accendono, la musica inizia, i sapori prendono vita: ecco la terza edizione della ‘Festa dei Mari 2025’ che si svolgerà dal 3 al 6 luglio a Custonaci, presso la Baia di Cornino. Ideata da Alberto Santoro e Paolo Piazza dell’azienda “Sapori dei Mari” e diretta da Vanessa Galipoli, la manifestazione si conferma punto di riferimento per migliaia di persone, tra sapori autentici e visioni contemporanee.

Ad aprire i festeggiamenti, giovedì 3 luglio, sarà l’inaugurazione del “Villaggio dei Mari”, alle ore 18:00. Seguiranno dj set, talk e attività all’aria aperta, culminando in un live show al tramonto con una line-up eclettica e ospiti speciali come A-Clark e Vinny, dj palermitani diventati virali su TikTok per i loro remix italiani in chiave afro-house, impegnati in un tour mondiale questa estate. Mango, Ricchi e Poveri, Loretta Goggi, Gemelli DiVersi e tanti altri gli artisti finora presenti nei loro remix che a oggi vantano milioni di visualizzazioni. In apertura si esibiranno i trapanesi Simonte e Rizzo, artisti che, dopo aver animato le serate siciliane, si apprestano a debuttare questa estate a Ibiza.

La cerimonia ufficiale di apertura, presentata da Vanessa Galipoli, vedrà la presenza degli ideatori e delle autorità cittadine. E per chi cerca equilibrio e benessere, l’incontro con Elio Naso e la lezione di Calisthenics con Right Energy ET Club, nel contesto di piazza Leonardo Da Vinci.

Il 4 luglio spazio all’innovazione con la prima “Bitcoin Communities Conference”, che porterà sul palco esperti di rilievo per esplorare il valore decentralizzato delle criptovalute. La serata continuerà in musica con il sound di DJ Delta che con i suoi vinili farà ballare tutta la piazza.

Sabato 5 luglio sarà il giorno dell’Open Talk sul mondo cripto: un momento di dialogo diretto con la cittadinanza, pensato per chiarire dubbi e scoprire le potenzialità delle nuove economie digitali. L’intrattenimento proseguirà con lo spettacolo comico di Sasà Salvaggio “I Love Sicilia” e un dj set firmato dalla discoteca Bamboo, per ballare sotto le stelle.

La chiusura dell’evento, domenica 6 luglio, sarà all’insegna dell’identità territoriale con un talk dedicato al turismo nei borghi marinari, seguito dalla consegna del Premio Festa dei Mari.

Anche quest’anno, la birra artigianale “Birra Dei Mari”, insieme al Gin e all’Amaro dei Mari, accompagneranno il percorso degustativo del villaggio gastronomico, arricchito da show cooking e specialità locali.

Baia Cornino si trasformerà in un club a cielo aperto: tra dj set, artisti live e installazioni scenografiche, la costa siciliana si prepara a vivere quattro giorni di emozioni, buon cibo e nuove prospettive. Naocoin è il main sponsor di “Festa dei Mari 2025”. La manifestazione è organizzata dall’azienda “Sapori dei Mari” con il patrocinio del Comune di Custonaci, in collaborazione con associazioni locali, aziende siciliane e partner tecnologici internazionali.