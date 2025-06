Tradizione e riconoscimenti per la Gelateria Calogero nel quartiere di Ognina a Catania

Condividi questo articolo?

La Gelateria Calogero rappresenta una storica eccellenza artigianale di Catania, attiva da oltre cinquant’anni e guidata oggi dalla quinta generazione della famiglia, che continua la tradizione iniziata nel 1973 dal nonno Giuseppe.

La gelateria, con sede a Ognina, è fuori dai tradizionali circuiti turistici cittadini ma radicata profondamente nel territorio e nel cuore dei catanesi. “Essere inseriti nella guida Gelaterie d’Italia del Gambero rosso nel 2024 e nel 2025 ci rende orgogliosi e ci gratifica di tutto il lavoro che svolgiamo quotidianamente per dare alle persone un prodotto professionale con ingredienti e lavorazioni che rispettano completamente la tradizione -afferma Massimo Calogero -. Qualcuno ha provato anche a copiarci ma senza riuscirci: noi siamo gli unici e veri “Calogero” ad essere stati premiati”.

Per il secondo anno consecutivo (2024 e 2025), la Gelateria Calogero ha ottenuto il prestigioso riconoscimento della guida Gelaterie d’Italia del Gambero Rosso, premiata per la qualità degli ingredienti, il rispetto della tradizione e l’impegno verso la sostenibilità. Massimo Calogero, oggi alla guida dell’attività, insieme al cugino Salvatore e al nipote Antonio, dedica un pensiero speciale ai fratelli Giuseppe e Antonio che hanno dato un importante contributo al successo della gelateria. Con risultati sorprendenti, e senza dimenticare la sostenibilità, anche la produzione del gelato assume una rilevanza crescente nello sviluppo economico del territorio etneo. “Bisogna evidenziare il valore di questa impresa familiare non solo come esempio di eccellenza gastronomica -sottolinea il consigliere comunale Daniele Bottino – ma anche come motore di sviluppo per il territorio e modello da seguire per le nuove generazioni”.

