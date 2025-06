Condividi questo articolo?

Dal 27 giugno torna in radio Antonella Bucci con “Sogni ribelli”, brano sincero e diretto, disponibile in digitale dallo stesso giorno (Hoop Music / Virgin Music Group), anticipato dal video.

Prodotto con la collaborazione artistica di Raf, che ha contribuito a definire l’arrangiamento , il testo e la struttura del brano insieme a Valerio Bruno (Combass), “Sogni ribelli” è un inno dedicato alla libertà personale, all’autenticità e alla forza di chi sceglie ogni giorno di restare fedele a sé stesso. Il brano vede anche la firma di Antonella Bucci e Mauro Mengali.

«Sono profondamente felice che con Raf sia nata un’amicizia sincera, oltre che una collaborazione artistica così preziosa e il fatto che lui abbia voluto sostenere questo progetto mi emoziona, perché “Sogni Ribelli” nasce da un seme piantato tempo fa con Mauro Mengali, ma che ancora non aveva trovato la sua piena fioritura. Questo brano – afferma Antonella Bucci – è parte di me, racconta il mio vissuto, i miei silenzi, la mia rabbia, ma soprattutto la voglia di non arrendermi mai. Raffaele ha saputo cogliere il mio umore, la mia fragilità, e insieme abbiamo dato voce a chi, come me, continua a credere che non bisogna mai piegarsi a un sistema che spegne l’identità e raffredda i sentimenti. Raf è un uomo speciale dalla rara umanità e umiltà, oltre ad essere un artista eccezionale, che ha dato cuore e anima a questo brano che è per chi non si adegua, per chi cerca calore in un mondo che spesso sembra di ghiaccio. Per me è anche un grazie, immenso, al pubblico che da sempre mi sostiene, mi comprende e mi abbraccia con affetto vero. A tutti voi il mio cuore.»

Pubblicità

Il video è stato girato a Sulmona, regia di Dalilù, che grazie ad un’estetica cinematografica e visivamente potente, riesce a raccontare un viaggio di liberazione creativa e personale. Una performer, simbolo dell’anima di Antonella, si muove in uno spazio ovattato, tra protezione e prigione, finché un gesto rompe l’equilibrio ed apre alla trasformazione. È la scelta di essere sé stessi, anche quando fa paura. Senza urla, ma con arte, il video così diventa un manifesto di rinascita, per chi si è sentito intrappolato ma ha trovato il coraggio di cambiare.

Antonella Bucci, cantante, autrice, attrice e insegnante abilitata VOICECRAFT EVT, originaria dell’Abruzzo, è nata ad Hausham vicino Monaco di Baviera. Sin dai primi anni ha dimostrato talento musicale, esordendo sul palcoscenico nella parte di Maria Maddalena in “Jesus Christ Superstar”. Vincitrice del concorso Voci Nuove di Castrocaro nel 1988, ha firmato il suo primo contratto discografico nel 1989 e con Eros Ramazzotti duetta in “Amarti è l’immenso” che le regala notorietà e successo grazie ai tour mondiali a cui prende parte. Numerose le partecipazioni a festival, programmi televisivi ( tra le altre Domenica In con 36 puntate), incidendo album e singoli, tra cui un tributo a Totò e canzoni degli anni ’70. Antonella si è anche cimentata nel teatro con musical e commedie.

Negli anni ha continuato a esibirsi dal vivo in ogni parte del mondo, pubblicando vari album. Nel 2017 Antonella si ritrova insieme a Tina Turner, Ricky Martin, Cher, Raf, Giorgia, Luciano Pavarotti, Anastacia, Andrea Bocelli, Ornella Vanoni, Carlos Santana e altri colleghi, quando viene pubblicato “Duets” l’album con i duetti più importanti della carriera di Ramazzotti. Si dedica da sempre anche al teatro e ai concerti, oltre a produrre musica di impegno sociale, come il brano “La pace ha futuro“. Instancabile e sempre ispirata, Antonella continua oggi a portare la sua musica nel mondo. “Sogni ribelli” anticipa un nuovo progetto discografico che la vedrà di nuovo protagonista, con brani che raccontano storie vere, emozioni profonde e una voce che non ha mai smesso di credere nel potere della sincerità artistica.