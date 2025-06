Terr’eMare–Castelluzzo tra saperi e sapori: un weekend dedicato alla gastronomia tradizionale siciliana

Condividi questo articolo?

Torna dal 4 al 6 luglio 2025 “Terr’eMare – Castelluzzo tra saperi e sapori”, la rassegna che omaggia l’identità e le specialità locali. L’evento, organizzato dall’ASC Castelluzzo con il patrocinio del Comune di San Vito lo Capo, punta a valorizzare il ricco patrimonio enogastronomico del territorio.

Piazza Don Vito Barraco diventerà il fulcro delle attività, un vero “villaggio del gusto” dove residenti e visitatori potranno vivere un’esperienza autentica. Il programma spazia dalle degustazioni ai cooking show, fino agli spettacoli folkloristici, cabaret, musica dal vivo e dj set serali.

Protagonisti della kermesse saranno i talk show e gli incontri culturali legati a San Vito lo Capo e alla Sicilia. Primo evento speciale con i grani storici siciliani, presentati non solo come ingredienti ma come simboli identitari. Verranno realizzati cooking show dedicati al cuscusu lavorato a mano secondo l’eredità trapanese e all’intreccio delle tipiche cassatelle di ricotta, preparate sia nella versione dolce che come primo piatto in brodo di carne o pesce. Saranno utilizzate esclusivamente varietà cereali autoctone, coltivate con metodi rispettosi che – insieme alla macinatura a pietra – ne preservano le caratteristiche organolettiche originali.

Il grano diventa così simbolo di collettività: attorno ad esso si è sviluppata la civiltà rurale attraverso la semina, il raccolto, la molitura e la preparazione di pane e pasta come rituali comunitari. Recuperare queste varietà significa ricostruire una rete di relazioni umane e migliorare la qualità della vita partendo dalle materie prime.

Secondo momento clou con i frati benedettini di San Martino delle Scale. Dall’abbazia sui monti palermitani arriveranno don Anselmo, don Salvatore e don Riccardo, i tre religiosi divenuti celebri grazie al programma “Le ricette del Convento” su Food Network. Presenteranno il volume che raccoglie le ricette della gastronomia monastica isolana: una guida pratica ma anche compendio dell’eredità monastica siciliana dove convivono cultura, storia, costume, religiosità e spiritualità.

Terzo protagonista sarà Frascino Officinali, iniziativa che esalta le proprietà delle erbe spontanee locali riprendendo l’eredità erboristica del luogo. Nato ai piedi del Monte Cofano, rappresenta un omaggio alla natura attraverso lo studio, la valorizzazione e la raccolta di piante selvatiche e coltivate, trasformate in prodotti naturali e oli essenziali di alta qualità.

“Terr’eMare” rappresenta molto più di una semplice rassegna enogastronomica: è un racconto delle radici profonde della Sicilia occidentale, dove ogni piatto è una storia millenaria e ogni sapore custodisce la memoria di chi ha abitato questi luoghi.