Tenute Navarra sostiene l’arte e la memoria è partner della mostra “Onofrio Tomaselli” alla GAM di Palermo.

Tenute Navarra è partner della mostra “Onofrio Tomaselli, pittore nella Sicilia verista”, in programma alla Galleria d’Arte Moderna di Palermo dal 12 giugno al 6 settembre 2025. Un evento straordinario, promosso dal Comune di Palermo e dalla GAM in occasione dei 120 anni dalla realizzazione de I carusi, capolavoro assoluto di Tomaselli e manifesto del verismo siciliano.

«Noi della Gen Z siamo una generazione ricca di talento, creatività e desiderio di costruire – afferma Totò Navarra Jr., Amministratore di Tenute Navarra – animati dalla volontà di dare valore al nostro impegno ed alle nostre azioni. Con il lavoro di Tenute Navarra, come azienda e come famiglia, vogliamo contribuire ad un racconto fatto di responsabilità, visione e partecipazione. È questo lo spirito con cui abbiamo scelto di essere partner di una mostra che unisce storia, memoria, e bellezza autentica.»

L’azienda di Butera, realtà siciliana fortemente radicata nel territorio, condivide la visione e i valori di questa importante iniziativa culturale. Sostenere una mostra che restituisce dignità storica e visibilità internazionale a un artista come Tomaselli – capace di raccontare la Sicilia tra Ottocento e Novecento attraverso l’umanità, la fatica e la bellezza del quotidiano – rappresenta per l’azienda non solo un onore, ma una scelta coerente con la propria mission: promuovere la cultura dell’identità, della memoria e della bellezza autentica.

«Attraverso il sostegno a questa mostra – afferma Salvatore Navarra, Business Relationship Developer di Tenute Navarra – intendiamo rafforzare il nostro impegno per la valorizzazione della cultura in tutte le sue forme, sostenendo occasioni di dialogo tra passato e presente, arte e società, paesaggio e storia. Anche se il nostro team è molto giovane siamo fortemente convinti dell’importanza del give back, per tale ragione consideriamo un valore occuparci del territorio in cui siamo nati e in cui abbiamo scelto di restare. Una scelta, la nostra, forse controcorrente ma che riconfermiamo ogni giorno perché in qualche modo ci sentiamo custodi del patrimonio naturale, artistico-culturale, storio-archeologico della Sicilia.»

Tenute Navarra, da sempre attenta alla responsabilità sociale, riconosce nell’opera di Tomaselli e nella sua capacità di unire rigore formale e denuncia sociale, un racconto profondo e ancora attuale delle radici della Sicilia.

La mostra, curata dalla storica dell’arte Daniela Brignone e prodotta dall’Associazione I-design, rappresenta un vero e proprio viaggio nella pittura verista siciliana, attraverso 56 opere, molte delle quali inedite, provenienti da prestigiose collezioni pubbliche e private. Accanto ai dipinti di Tomaselli, saranno esposti lavori di artisti coevi e oggetti originali delle miniere, simboli della memoria collettiva di un’epoca.

Un racconto che si estende fino all’oggi grazie all’installazione interattiva di Fabio Tomaselli Paolizzo e al progetto video dell’artista croato Igor Grubić, creando connessioni inaspettate tra la Sicilia e altri contesti internazionali.

Con questo intervento, Tenute Navarra conferma il proprio ruolo attivo nella promozione della cultura e del territorio, unendo le proprie radici agricole e imprenditoriali a un forte impegno verso l’arte, la memoria storica e la riflessione sociale.