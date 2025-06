TEDx arriva a Caltanissetta: il potere delle idee che ispirano a restituire

Condividi questo articolo?

Per la prima volta nella sua storia, Caltanissetta accoglie uno degli eventi più stimolanti e riconosciuti al mondo: il TEDx. L’appuntamento, totalmente gratuito, è previsto per il 12 dicembre presso il Teatro Regina Margherita e sarà rivolto in particolare alle scolaresche del territorio. Un’occasione straordinaria per i giovani studenti, che potranno ascoltare dal vivo storie di valore, innovazione e coraggio sul palco della loro città.

Il tema scelto per questa edizione d’esordio è “GIVE BACK – Restituire”, un concetto potente, semplice e universale. Restituire significa prendere parte attiva nella propria comunità, offrire tempo, competenze, idee o semplicemente attenzione. È un invito a riconoscere ciò che si è ricevuto – in termini di opportunità, relazioni, esperienze – e a trasformarlo in un contributo concreto verso gli altri.

In un momento storico in cui le nuove generazioni cercano senso, orientamento e motivazione, TEDxCaltanissetta si propone come catalizzatore di ispirazione. Gli speaker, selezionati tra professionisti, attivisti, educatori e innovatori, porteranno sul palco esperienze autentiche e progetti che dimostrano quanto “restituire” possa generare impatto reale, anche partendo da piccoli gesti.

“Un evento pensato per gli studenti, ma aperto alla città – dichiara Mariangela Galante, organizzatrice ufficiale del TEDx. L’evento, seppur pensato con una forte impronta educativa, vuole parlare a tutta la città. Sarà un momento collettivo di riflessione e visione, in cui si incontreranno generazioni diverse unite dallo stesso desiderio: contribuire a un futuro più equo, umano e consapevole. TEDxCaltanissetta punta a diventare un appuntamento ricorrente, capace di lasciare un segno nella cultura civica del territorio. Per questi motivi, ho scelto il co-organizzatore migliore possibile: Luca Miccichè, presidente Pro Loco, ma soprattutto giovane nisseno in cammino e mai statico.”

Perché TEDx, perché Caltanissetta, perché adesso

TEDx è un format internazionale che nasce con l’obiettivo di condividere “idee che meritano di essere diffuse”. Portarlo a Caltanissetta significa valorizzare un territorio spesso trascurato dal grande dibattito nazionale, ma ricco di storie non raccontate, energie nascoste e giovani pronti a mettersi in gioco. Organizzarlo oggi è un atto di fiducia nel futuro della città e nei suoi abitanti.

“È l’inizio di qualcosa di grande – aggiunge Miccichè. GIVE BACK, il tema scelto da Mariangela, è più di un tema: è una dichiarazione d’intenti. TEDxCaltanissetta sarà una finestra sul mondo, ma anche uno specchio che riflette il meglio della comunità locale. L’evento sarà solo il primo passo di un cammino più ampio, che punta a rendere la città un laboratorio di pensiero e partecipazione.”

Restituire non è solo un atto di generosità: è un investimento collettivo. E finalmente anche Caltanissetta è pronta a raccogliere – e a restituire – questa sfida.