“Sirene di Sicilia e del Mediterraneo” scritto da Anna Di Mauro e illustrato da Nadia Ruju

Condividi questo articolo?

Catania, giovedì 3 luglio 2025 alle ore 19.30 in Piazza dei Libri, Piazza Federico di

Svevia 90-94, la presentazione dell’albo illustrato edito da Lunaria Edizioni

La Sicilia è la terra dei miti e dei riti. Il Mar Mediterraneo con le sue leggende è il magico filo che unisce le nostre storie a quelle delle Sirene. Esseri mostruosi o bellissime fanciulle ammaliatrici, chi sono le protagoniste del mito che ha attraversato l’intera storia dell’umanità?

L’albo illustrato “Sirene di Sicilia e del Mediterraneo” con le illustrazioni di Nadia Ruju e i testi di Anna Di Mauro, appena arrivato in tutte le librerie per la casa editrice Lunaria Edizioni, ci accompagna alla scoperta delle infinite metamorfosi delle incantatrici del Mediterraneo.

Racconti e ritratti, dall’età ellenistica alla contemporaneità, da Omero a Tomasi di Lampedusa e Camilleri, tessono la tela che lega il mondo delle sirene all’uomo.

Il libro sarà presentato per la prima volta a Catania, nella biblioteca urbana Piazza dei Libri, Piazza Federico di Svevia 90-94, giovedì 3 luglio alle ore 19.30. Le autrici Nadia Ruju e Anna Di Mauro, accompagnate da Lina Maria Ugolini, porteranno il pubblico alla scoperta di un mito senza tempo, tra performance, letture e scenografie d’artista, per restituire la voce alle incantatrici del Mediterraneo.

Letture a cura di Rosalinda Cavallaro. Con la partecipazione di Martina Marletta

Pubblicità

Storie e ritratti delle incantatrici del Mare Nostrum

Chi sono le sirene, protagoniste di un mito che ha attraversato la storia dell’umanità, per cielo e per mare, dalla cultura classica fino ai nostri giorni? A questo interrogativo rispondono le Sirene di Sicilia e del Mediterraneo, disegnate da Nadia Ruju e raccontate da Anna Di Mauro nel grande albo illustrato che Lunaria Edizioni, il progetto editoriale dell’associazione Gammazita, ha appena portato in tutte le librerie d’Italia.

Mai del tutto donne, il cui aspetto ammaliante e spaventoso le vede prima donne-uccello e poi creature marine, le sirene incarnano da sempre una femminilità libera, fluida, che le rende esseri temibili e fortemente attrattivi allo stesso tempo, in una storia dominata e raccontata esclusivamente dagli uomini. Espressione della sapienza e di una femminilità sovversiva, tesa a rovesciare il predominio di genere, il mito delle sirene accompagna il percorso dell’emancipazione femminile, liberandosi a fatica da quei connotati negativi che l’hanno segnato fino ai nostri tempi. Traendo spunto dalle diverse prospettive sull’argomento, seguendo un percorso cronologico e l’evoluzione iconografica, con le sue illustrazioni questo volume dà voce e corpo alle incantatrici del Mediterraneo, per narrarci le infinite metamorfosi del loro canto fino alla conquista più grande: riuscire a essere semplicemente sé stesse.

Le grandi illustrazioni ad acquerello firmate da Nadia Ruju seguono un percorso che disegna l’evoluzione delle sirene nella storia, nell’arte, nella letteratura e nella

fantasia. I testi di Anna Di Mauro danno voce alle sirene del mare nostrum, tra prosa, poesia e le diverse interpretazioni letterarie che illustri autori ne hanno dato nel tempo, da Omero a Ovidio, da Tomasi di Lampedusa a Camilleri, solo per citarne alcuni.

Nadia Ruju illustratrice catanese insegna Arte e Immagine nella Scuola secondaria di primo grado e fino al 2019 Letteratura e Illustrazione per l’infanzia presso l’Accademia di belle Arti di Palermo.

La sua formazione inizia con la laurea in decorazione presso l’Accademia di Belle Arti di Catania e prosegue a Roma dove si specializza in Illustrazione e Animazione

multimediale allo Ied.

Collabora con alcune case editrici con cui pubblica soprattutto libri illustrati per ragazzi tra cui Città Aperta, Ed.It, Euno e il Leone Verde. A Catania cura l’ideazione e conduce i laboratori didattici all’interno di diverse scuole, musei, mostre e librerie.

Anna Di Mauro già docente di Lettere, Storia e Filosofia, coltiva molteplici passioni: la scrittura, il teatro, la pittura.

Premiata con il racconto “Danza nera” al concorso nazionale “Scrivere al buio” e per la sceneggiatura dello spettacolo “Oceanomare”, ha pubblicato due libri di poesia: nel 2002 “Il quinto punto cardinale” e “Nereide incantata” nel 2017.

Collabora da un decennio con la testata giornalistica online Script&Books.

Nel 2025 è uscito il suo primo romanzo “La Fabariota” edito da Carthago edizioni.